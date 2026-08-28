Ћурић: Нови пожар се креће према плућима Требиња, преусмјерене снаге

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је да, иако је проглашено ванредно стање у Зупцима, животи и објекти нису угрожени, али да се нови пожар креће према боровој шуми која представља плућа Требиња.
"Проглашено је ванредно стање управо на подручју Мјесне заједнице Зубци и овај дио Обдине. Опет, понављамо, није ништа алармантно, није ништа критично у смислу да су угрожени животи, да су угрожени објекти, али ово је нови пожар који је управо могао и даље пријетити да угрози депонију. Знамо шта значи кад дође до запаљења. Управо овај дио, један који је кабасти материјал или шта је већ депоновано у претходном периоду, је већ запаљен и већ прави одређене потешкоће и проблеме. Али он је управо, као што сте примијетили на терену, пребацио ватру преко магистралног пута и кренуо је ка овом брду Страч и иде према насељеном мјесту Гучина, гдје се налази управо борова шума. То су плућа града Требиња, ми то веома добро знамо, тако да смо сад преусмјерили све снаге са других пожаришта на овај дио овдје", рекао је Ћурић и додао:
"Очекујемо ускоро да нам стигне и додатних 20 припадника Оружаних снага. Такође, очекујемо хеликоптер Оружаних снага да почне да дејствује, Ер Трактор је такође кренуо из Мостара према Требињу. Упутили смо и захтјев Републичкој управи цивилне заштите да и они контактирају остале јединице из региона и да упуте јединице према нама. Тако да, кажем опет, за сада ништа није алармантно, али ситуација се значајно погоршала у односу на, значи, вријеме које је било прије него што се појавио овај пожар на депонији".
Додао је да је пожарна линија тренутно дуга око 30 километара.
"На територији града Требиња је и хеликоптер Министарства унутрашњих послова Републике Српске од првог дана и хеликоптер Оружаних снага од прије седам дана", каже Ћурић.
Говорећи о пожару на депонији, Ћурић каже да је на терену око 150 људи који се боре са ватреном стихијом.
"Да ли су то професионални ватрогасци или мјештани или добровољна ватрогасна друштва или, као што сте рекли, радници комуналног предузећа и водовода, мање је важно, отприлике око 150 њих је тренутно распоређено. И оно што је веома важно — морате да чувате људске животе. Сад да ми овдје доведемо 500 људи, неко треба да руководи са њима. А у овом случају, 150 људи, ми контролишемо ситуацију, пратимо ситуацију, надамо се да неће доћи до никаквих проблема јер управо ово што сам вам испричао, ставили смо под контролу добрим дијелом до 12 часова, међутим отприлике око 12 часова када се десио овај пожар, буквално се ситуација тотално промијенила. И кажем опет, ево сад пратимо, надамо се да ћемо управо овдје успјети да ухватимо овај крак изнад Горњег Чичева и спојити са овим доле, значи, краком према Видиковцу изнад града Требиња. Надамо се можда чак и прије, одмах у правцу Страча. То је стратегија тренутно и планови активни- онај, рада", каже градоначелник Требиња.
О узроцима пожара, додаје, рано је говорити, али полиција ради на откривању.
"Управо полиција ради свој дио посла колико смо упућени. И оно што је најважније и што смо претходних дана коментарисали је да се коначно ријеше узроци пожара, да се пронађу починиоци — да ли је намјерно, да ли је грешком неком или нехотице, то је мање важно колико је важно када видите да имамо еколошку катастрофу", рекао је Ћурић.
"Па ево конкретно смо се чули и са директором Републичке управе цивилне заштите и са премијером, господином Минићем. Остварили смо комуникацију, тренутно се анализира стање у цијелој Републици Српској да се види шта је од ресурса на располагању и добили смо повратне информације да се већ прикупљају јединице на подручју Источног Сарајева, да се крећу према Требињу. Тако да, кажем опет, у сваком случају, тренутна је ситуација да успијемо пратити да не би дошло до још већих проблема. И исто тако, зашто не рећи, и ови су људи већ преуморни. И наравно, материјално-техничка средства су нам већ добрим дијелом потрошена. Ево, нажалост, јутрос је дошло до самозапаљивања једног возила, вјероватно због преоптерећења, јер видите и сами, на 40 степени скоро па да не можете да да сједите, оно што кажу, а не кад дође до преоптерећења, а поготово када дођете у ситуацију да буквално са возилима улазите у пожар", закључио је он
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