Минић отворио нови производни објекат за тов пилића у предузећу "Андрић-фарм"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић отворио је данас нови производни објекат за тов пилића у предузећу "Андрић-фарм" у Пелагићеву.
Отварању присуствују министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић и министар енергетике и рударства Петар Ђокић.
Генерални менаџер компаније Лазо Андрић рекао је Срни да су имали капацитет 320.000, а да ће то сада бити 380.000.
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До краја године планирају да отворе још један објекат, а циљ је, каже Андрић, 600.000 комада у једном турнусу.
"Ништа ово не би могло без подршке Владе и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде кроз подстицајна средства и субвенције", истакао је Андрић, преноси "Срна".
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