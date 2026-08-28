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Минић отворио нови производни објекат за тов пилића у предузећу "Андрић-фарм"

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 17:27

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Минић отворио нови објекат за тов пилића у Пелагићеву
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић отворио је данас нови производни објекат за тов пилића у предузећу "Андрић-фарм" у Пелагићеву.

Отварању присуствују министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић и министар енергетике и рударства Петар Ђокић.

Генерални менаџер компаније Лазо Андрић рекао је Срни да су имали капацитет 320.000, а да ће то сада бити 380.000.

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До краја године планирају да отворе још један објекат, а циљ је, каже Андрић, 600.000 комада у једном турнусу.

"Ништа ово не би могло без подршке Владе и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде кроз подстицајна средства и субвенције", истакао је Андрић, преноси "Срна".

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Тагови :

Саво Минић

Пелагићево

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