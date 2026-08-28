Кина у незадрживом налету: Иновације воде земљу у нову економску еру

Кинески индекс нових покретача економског раста порастао је за 12,5 одсто у прошлој години, при чему индекс трансформације и надоградње и индекс развоја заснованог на иновацијама заједно чине скоро двије трећине пораста, показују подаци Института за статистичке науке Националног завода за статистику /НБС/.

Индекс нових покретача економског раста достигао је 153, при чему је вриједност за базну 2022. годину постављена на 100, преноси Срна.

Сва четири подиндекса порасла су у односу на годину раније, показују подаци Института за статистичке науке.

Индекс трансформације и надоградње порастао је за 22,7 одсто, што је најбржи раст међу четири подиндекса и допринио је укупном расту индекса са 34,1 одсто, преноси Кинеска медијска група.

Индекс развоја заснованог на иновацијама порастао је за 12,9 одсто, уз допринос укупном расту од 31,4 одсто, чиме је њихов заједнички допринос износио 65,5 одсто.

То показује промјену у односу на 2024. годину, када је мрежна економија највише допринијела расту, док је трансформација и надоградња допринијела са 16,7 одсто.

Љв Хаићи, шеф Института НБС, навео је у анализи да су нови покретачи раста у Кини наставили да расту у 2025. години, при чему иновације играју све истакнутију водећу улогу, док трансформација и надоградња добијају на замаху.

“Напредак у наведеним аспектима помогао је Кини да оствари нови напредак у висококвалитетном економском развоју”, истакао је он.