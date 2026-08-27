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Исплаћено више од 31 милион КМ: Огласио се Фонд ПИО

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Аутор:

Стеван Лулић
27.08.2026 15:24

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Новац
Фото: ATV

Фонд за пензијско инвалидско осигурање (ПИО) огласио се поводом исплата једнократне помоћи пензионерима у Републици Српској.

Истичући да је помоћ исплаћена у складу са Одлуком Владе Републике Српске из Фонда ПИО наводе да је овим обухваћено 295.642 корисника права.

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Додаје се да је за ове намјене обезбијеђено више од 31 милион КМ.

Двије категорије

Једнократна новчана помоћ исплаћена је према висини просјечне пензије и то:

корисницима чија је пензија нижа од просјечне пензије од 698,48 КМ исплаћено је 120 КМ;

корисницима чија је пензија виша од просјечне пензије од 698,48 КМ исплаћено је 80 КМ.

Десетине милиона распоређене

За реализацију ове мјере Влада Републике Српске обезбиједила је укупно 31.385.263,86 КМ.

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Фонд ПИО Републике Српске, у складу са својим надлежностима, наставља са реализацијом активности Владе Републике Српске, усмјерених на благовремену и ефикасну исплату права корисницима пензијског и инвалидског осигурања.

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Тагови :

Фонд ПИО

једнократна помоћ пензије

Једнократна помоћ пензионерима

Пензионери

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