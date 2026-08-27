Исплаћено више од 31 милион КМ: Огласио се Фонд ПИО

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Фонд за пензијско инвалидско осигурање (ПИО) огласио се поводом исплата једнократне помоћи пензионерима у Републици Српској.
Истичући да је помоћ исплаћена у складу са Одлуком Владе Републике Српске из Фонда ПИО наводе да је овим обухваћено 295.642 корисника права.
Србија
Цицовић: Улога Ратка Младића у историји Српске не може бити избрисана
Додаје се да је за ове намјене обезбијеђено више од 31 милион КМ.
Једнократна новчана помоћ исплаћена је према висини просјечне пензије и то:
корисницима чија је пензија нижа од просјечне пензије од 698,48 КМ исплаћено је 120 КМ;
корисницима чија је пензија виша од просјечне пензије од 698,48 КМ исплаћено је 80 КМ.
За реализацију ове мјере Влада Републике Српске обезбиједила је укупно 31.385.263,86 КМ.
Република Српска
Стевандић: Сумрак цивилизације
Фонд ПИО Републике Српске, у складу са својим надлежностима, наставља са реализацијом активности Владе Републике Српске, усмјерених на благовремену и ефикасну исплату права корисницима пензијског и инвалидског осигурања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
3 ч0
Економија
7 ч0
Економија
8 ч1
Економија
8 ч0
Најновије
Најчитаније
18
49
18
35
18
34
18
26
18
23
Тренутно на програму