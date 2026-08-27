Цицовић: Улога Ратка Младића у историји Српске не може бити избрисана

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Шеф Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић изјавио је да је са дубоким жаљењем примио вијест о смрти генерала Ратка Младића, човјека чије је име нераскидиво повезано са најтежим и најпресуднијим годинама у историји српског народа у БиХ и одбраном Републике Српске.
Он је навео да ће генерал Младић остати упамћен као командант Војске Републике Српске који је у ратним годинама, у изузетно сложеним и тешким околностима, стајао на челу Војске чији је основни задатак био да заштити српски народ и Републику Српску.
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- Без обзира на различита тумачења ратних догађаја и политичке ставове који су о њему постојали и постоје, његова улога у историји Републике Српске не може бити избрисана - рекао је Цицовић.
Цицовић је указао да посебно боли то што је генерал, који је био тешко нарушеног здравља, у поодмаклој животној доби, посљедње дане провео у хашком притвору упркос бројним апелима породице, Републике Српске и Србије да му буде омогућено лијечење и палијативна њега у Србији.
И сам Хашки механизам је, додао је он, у својим медицинским налазима констатовао да је генерал Младић ушао у завршну фазу живота и да је смрт могла наступити у сваком тренутку.
- Управо зато остаје горак утисак да ни у тренуцима када се човјек више не бори за слободу, већ за достојанство и посљедње дане живота, није било довољно хуманости да му се омогући да буде ближе својој породици и љекарима у Србији - истакао је Цицовић.
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Он каже да казна може ограничити човјекову слободу, али не би смјела да му одузме људско достојанство.
- То је граница испод које ниједан суд, ниједна институција и ниједна политика не би смјели да иду - рекао је Цицовић.
Он каже да ће Република Српска наставити да чува сјећање на све људе који су у најтежим временима бранили њено постојање, а међу њима посебно мјесто припада генералу Младићу.
- Историјски суд о људима и догађајима оставићемо будућим генерацијама, увјерени да ће о њима судити цјеловито и без политичких и дневнополитичких тумачења. Породици генерала Ратка Младића упућујем најискреније саучешће, а свима који су га познавали и поштовали изражавам дубоко саосјећање - рекао је Цицовић.
Република Српска
Биографија генерала Ратка Младића
Генерал Младић преминуо је у притворској болници у Хагу, потврдила је државни секретар у Министарству за људска и мањинска права Србије Лидија Павићевић, која је информацију о томе добила од генераловог сина Дарка Младића.
(Срна)
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