Вујић: Породица и министарство чекају инструкције Механизма за преузимање тијела генерала Младића

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Министарство правде Србије у контакту је са породицом генерала Ратка Младића у вези са преузимањем и преношењем његовог тијела у Србију, рекао је министар правде Ненад Вујић.
- Породица и ми сад чекамо инструкције од Механизма - рекао је Вујић за Срну.
Република Српска
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На званичном сајту хашког Механизма још није саопштена информацији о смрти генерала Ратка Младића.
Генерал Младић преминуо је у притворској болници у Хагу, потврдила је Срни државни секретар у Министарству за људска и мањинска права Србије Лидија Павићевић, која је информацију о томе добила од генераловог сина Дарка Младића.
Генерал Младић је више пута изразио жељу да буде сахрањен поред кћерке Ане на топчидерском гробљу у Београду.
Генерал Младић се од 2024. године налазио у притворској болници у Хагу, гдје је посљедњих годину и по дана био везан за кревет, а Механизам за кривичне судове у Хагу се оглушио на захтјеве да из хуманих разлога буде пуштен на лијечење у Србију.
Српски генерал је претрпио више можданих удара.
Република Српска
Биографија генерала Ратка Младића
Имао је озбиљна кардиоваскуларна обољења, повишен крвни притисак, неуролошка оштећења, као и проблеме са бубрезима.
Више пута је због тога био хоспитализован и подвргаван различитим медицинским и терапијским захватима, укључујући и оперативне интервенције на срцу и нози.
(Срна)
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