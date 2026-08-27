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Огласио се Милорад Додик

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 15:03

Коментари:

7
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изразио је саучешће поводом смрти генерала ВРС Ратка Младића његовој породици и свима који су га поштовали.

Додик је поручио да са ове позиције знамо да је Младић живио тешко претходних година и да је имао бољу медицинску помоћ могао је да живи и дуже.

"То је урађено од стране овог Механизма јер нису знали како да се извуку из ове ситуације, то је нехумано", рекао је Додик.

Ратко Младић

Република Српска

Биографија генерала Ратка Младића

Он се сложио да је ово вид убиства имајући у виду чињеницу да је све указивало на његово лоше здравствено стање, као што је урађено и у случају Слободана Милошевића, а да су они мање познати, неколико дана прије смрти пуштени на слободу.

"Био сам свједок његове одбране. И тада сам видио његово часно држање. Нас боли чињеница да неки Насер Орић хода слободно, а већи је крвник у Сребреници него Ратко Младић. Република Српска обзира на Сарајево и притиске са запада, остаје посвећена", рекао је Додик.

Ратко Младић

Република Српска

Ко је био генерал Ратко Младић?

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић преминуо је у 84. години живота.

Ратко Младић је био командант Главног штаба Војске Републике Српске од 1992. до 1995. године.

За вријеме рата у Хрватској и Босни и Херцеговини командовао је низом кључних војних операција.

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Тагови :

Милорад Додик

Умро Ратко Младић

Ратко Младић

Коментари (7)

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