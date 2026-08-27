Грубор: Ратко Младић - национални херој који је убијен од политичког суда

Аутор:АТВ редакција
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Генерал Ратко Младић национални је јунак и херој, који је невин страдао и убијен од политичког суда, рекао је Срни генерал у пензији Војске Републике Српске Мићо Грубор.
"Генерал Младић је био частан и поштен, таква ријетка војничка и људска личност у историји српске војске неће се дуго појавити", рекао је Грубор, који је био један од најближих помоћника генерала Младића.
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Он је навео да га памти по изванредној самоиницијативи, великој слободи и храбрости и невиђеном људском односу према борцима, народу, својој држави и интересима српског народа.
"Такви се ријетко рађају. Знам га још из Приштине, Книна, а онда смо три године скупа ратовали у БиХ", рекао је генерал Грубор.
Он је додао да је генерал Младић невин страдао, те указао на посебан нехуман однос измишљеног и политичког хашког суда.
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"То није суд правде, тај суд је крајње нехумано поступио", рекао је генерал Грубор.
Он је истакао да је генерал Младић био изразито оријенитсан на одбрани српског народа од трећег геноцида у прошлом вијеку.
"Бранио је српски народ, био је изразито хуман према цивилима и правичан према потчињенима. Страдао је од организованог злочина и буквално убијен од политичког криминалног суда", рекао је генерал Грубор.
Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу у 84. години, изјавила је Срни државни секретар у Министарству за људска и мањинска права Србије Лидија Павићевић.
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