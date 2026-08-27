"Ратко Младић ће бити сахрањен уз државне и војне почасти"

Аутор:АТВ редакција
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Главни уредник Информера Драган Ј. Вучићевић уживо у програму на Информер телевизији саопштио је да је сазнао да је Ратко Младић, који је данас умро у Хагу, бити сахрањен уз државне и војне почасти.
"Како сазнајемо из Предсједништва и надлежних Министарстава да сахрана генерала Младића биће уз све државне и војне почасти", рекао је Вучићевић у Специјалном програму на Информер телевизији.
Подсјетимо, Ратко Младић је данас умро у Хагу, послије дуге и тешке болести.
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Ратко Младић рођен је 12. марта 1942. године у селу Божиновићи код Калиновика. Завршио је Војну академију КоВ и Командно-штурну академију као један од најбољих у класи. Професионалну каријеру почео је у Скопљу 1965. године, а током службе у Југословенској народној армији (ЈНА) напредовао је до чина генералпотпуковника 1992. године.
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У љето 1991. године постао је командант Деветог корпуса ЈНА у Книну, гдје је учествовао у сукобима у Хрватској. Након формирања Војске Републике Српске, маја 1992. године постављен је за команданта Главног штаба ВРС, на чијем челу је био до 1996. године.
Командовао је бројним војним операцијама српских снага током рата у БиХ. Међународни кривични суд за бившу Југославију (ICTY) подигао је прву оптужницу против њега у јулу 1995. године.
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