Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Асоцијације "Ствараоци Републике Српске" Стеван Медић оцијенио је да је покојни генерал Ратко Младић заслужио мјесто међу највећим српским синовима 20. и 21. вијека, те истакао да се Хашки трибунал и његови сљедбеници никада неће опрати од одговорности због нехумног односа према генералу.
- На велику жалост, он је убијен од Хашког трибунала и његових сљедбеника. Човјек је невин отишао тамо да лежи и задржали су га толико да га нису убили. То је један чин којим се никада неће опрати Хашки трибунал, јер у том суду очито није становала правда, него неправда - навео је Медић.
Република Српска
Посљедња жеља генерала Ратка Младића
Медић је упутио саучешће породици упокојеног генерала Младића и читавој српској нацији.
- То је човјек који се борио за свој народ, а у тој борби није направио ниједну грешку према другом народу. Био је, у правом смислу ријечи српски генерал и војсковођа - рекао је Медић за Срну.
Он је истакао да је трагично што генералу Младићу иако је био тешко болестан и без адекватне љекарске његе, хашки механизам није дозволио да се бар упокоји у својој земљи и да његова породица буде у задњи тренуцима са њим.
Република Српска
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- Нека му је вјечна слава и да му Господ Бог душу настани у рајском насељу! - поручио је Медић.
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