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Додик: Лака ти земља, генерале

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 17:12

Коментари:

5
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на форуму о геополитичкој ситуацији у Европи, Бањалука.
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

С тугом сам примио вијест о смрти генерала Ратка Младића, рекао је предсједник Милорад Додик.

"Његов одлазак многим људима у Републици Српској враћа сјећање на једно тешко и судбинско вријеме, у којем су се ломили историја, слобода и опстанак српског народа. Зато емоција коју осјећа наш народ остаје снажнија од свих покушаја да се избрише оно што људи носе у свом памћењу".

У Републици Српској је однос према генералу Младићу питање дубоко личног осјећаја многих породица, бораца и враћање у вријеме великих искушења, страдања и борбе српског народа. Времену које остаје уписано у наше колективно памћење. Лака ти земља, генерале., поручује Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Ратко Младић

Коментари (5)

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