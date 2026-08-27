Додик: Лака ти земља, генерале

Аутор:АТВ редакција
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С тугом сам примио вијест о смрти генерала Ратка Младића, рекао је предсједник Милорад Додик.
"Његов одлазак многим људима у Републици Српској враћа сјећање на једно тешко и судбинско вријеме, у којем су се ломили историја, слобода и опстанак српског народа. Зато емоција коју осјећа наш народ остаје снажнија од свих покушаја да се избрише оно што људи носе у свом памћењу".
У Републици Српској је однос према генералу Младићу питање дубоко личног осјећаја многих породица, бораца и враћање у вријеме великих искушења, страдања и борбе српског народа. Времену које остаје уписано у наше колективно памћење. Лака ти земља, генерале., поручује Додик.
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