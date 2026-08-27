Све је почело 10. априла: Како генералу Младићу није дозвољено лијечење у Србији?

Аутор:Кристина Секерез
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Све је почело 10. априла. Генерал Ратко Младић је доживио лакши мождани удар, који је додатно закомпликовало његово и онако већ нарушено здравствено стање. Пребачен је у болницу, па истог дана враћен у притворску јединицу.
Кренула је тада и агонија за његову породицу и нехуман приступ Механизма за међународне кривичне судове према генералу. Данима је породица чекала да добије документацију од здравствене службе трибунала у Хагу.
Република Српска
Биографија генерала Ратка Младића
"Генерал Ратко Младић доживио је лакши мождани удар и сада је у јако тешком стању, рекао је генералов син Дарко Младић. Како каже, очекује да добије документацију од здравствене службе трибунала у Хагу да тачно види шта се десило 10. априла. "Генерал је био пребачен у болницу, па су га истог дана вратили у притворску јединицу, рекао је Младићев син. Генерал Младић је више пута подвргаван различитим медицинским и терапијским захватима, укључујући и оперативне интервенције на срцу и нози."
Пет дана касније, министар правде Србије поново је позвао Механизам да омогући лијечење генерала Младића у Србији. Озбиљно погоршање генераловог здравственог стања је потврдила и затворска документација, на коју се чекало седам дана. Породица је у тим тренуцима чекала одговор Механизма на захтјев Русије и Србије Савјету безбједности УН за његово пуштање на слободу из здравствених разлога.
"Нажалост, није добра прогноза. Ја се само надам да ћемо га успјети довести у Србију на лијечење како би му барем пробали продужити живот. Стање је јако лоше. Ја сам разговарао у петак са његовом докторицом и видим да је и она забринута за његово стање. Јако је лоше и мислим да је једини начин да му продужимо живот, јесте да га пусте на лијечење у Србију. Треба му права болница гдје би био нон-стоп. У овој овдје амбуланти они имају специјалисте на вези, али такав пацијент више не може да се шета по амбулантама горе-доље. Све то је за њега напор и ризик", рекао је Дарко Младић 19.04.2026. године.
Друштво
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Неприхватљивим је и министар правде Србије сматрао да се основно људско право на лијечење доводи у питање. Упозорио је да свако даље одлагање може имати несагледиве посљедице по живот и здравље генерала Ратка Младића. Зато се у Хаг упутио 20. априла.
Генерал Ратко Младић је на самрти, то је 21. априла изговорио његов син Дарко. Није био задовољан третманом лијечења његовог оца. Генерал није могао да једе и да пије воду како треба. Није Дарко Младић добио ни јасан одговор зашто генералу није укључена инфузија. Дан послије, Ратка Младића су у притвору у Хагу прегледали српски доктори. Свима је било јасно да притворска јединица није мјесто за лијечење лежећег пацијента.
Свима осим Механизму. Услови за пуштање генерала Младића на пријевремену слободу ради лијечења су били одавно испуњени, посљедњих 15-ак година, рекао је за АТВ Бранко Лукић, члан тима Младићеве одбране.
"Правно уколико се гледа сигурно су испуњени услови за пуштање генерала Младића на пријевремену слободу због лечења, али на жалост врло мало има права, а много више политике. И то је разлог зашто генерал Младић до сада није пуштен. Тражићемо његово пуштање након прегледа који обаве српски лекари. Кажем, увек верујемо у оно што тражимо, не бисмо писали, не бисмо тражили да не верујемо, али знајући шта је Трибунал, знајући праксу Трибунала према Србима имамо дубоке сумње да ће да поступе на основу права. Пошто стање јесте стварно критично и по самом Трибуналу знамо да они више генерала Младића не лече него му само пружају палијативну негу. Дакле само му олакшавају патње. А више по њиховом признању га не лијече", рекао је Лукић 22.04.2026.
Младићево здравствено стање је било све лошије из дана у дан.
"Ја не видим како сад могу да га не пребаце за Србију. Просто сви тамо од особља, чувара, љекара њихових свима је жао мог оца и сви су фактички за то да се он пусти. Неки лично емотивно, а лекари стручно. Ми смо наши лекари и њихови су у консензусу да он умире, да су му ово посљедњи дани. Ја сада не видим како га неће пустити ако су летос тражили да акутно терминално буде болестан", рекао је дан касније син генерала Ратка Младића.
24. априла у посјету је дошла и генералова супруга. Истог дана, породица и адвокати генерала Ратка Младића предали су захтјев Механизму за кривичне судове у Хагу, за његово хитно пуштање на лијечење у Србији. У том захтјеву су били обједињени и извештаји УН и српских љекара, гаранције и захтјев Србије, те захтјев породице и одбране.
"Основни хуманитарни разлози захтевају његово пуштање на слободу како би могао да добије одговарајућу медицинску негу и проведе преостало време у адекватнијем окружењу, ближе својој породици. Очекујемо да ће председник Механизма следити овај постојећи правни оквир и судску праксу која је примењивана у другим предметима. Наш захтев је поднет председници Механизма у Хагу, што је уобичајена пракса за такве захтеве. На председници је да затражи додатне информације и поднеске. Такође је на председници да донесе одлуку која ће имати и јавну и поверљиву верзију", рекао је Драган Иветић, бранилац Ратка Младића.
И очи јавности Републике Српске све вријеме су биле упрте у информације о здравственом стању генерала Ратка Младића. Јасно је речено да је ријеч о освети и мучењу и да Младић нема адекватну медицинску помоћ те да се крше елементарна људска права.
"Остала је код њих она жеља када су у питању Срби и српски народ да гдје год имамо оптуженика који је Србин, да се максимално све ту проведе по најстрожим правилима, кршећи све могуће међународне норме које се односе и на статус притвореника и на крају на његово здравствено стање. Сигурно да ћемо користећи ову сарадњу са Републиком Србијом максимално одреаговати према свим међународним институцијама и установама", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске 24.04.2026.
"Очигледно је да је спремност и РС и Србије да дамо гаранције да се генерал Младић пусти на лијечење у земљу одакле долази. Дакле да ли РС или Србија. И пратимо поступање и како ствари стоје вјероватно ће институције Српске и Србије поднијети одређене пријаве против одговорних лица која су одговорна за неадекватну здравствену заштиту самог генерала Младића", поручио је 23.04.2026. министар правде Републике Српске Горан Селак.
Стизали су позиви Механизму за кривичне судове у Хагу да примијени „Манделина правила“ – без дискриминације и освете. О томе, чини се, тамо нису ни размишљали. Дигла су се на ноге и удружења проистикла из Одбрамбено отаџбинског рата. Оправдано, повјерења у по праву донесене одлуке у Хашком трибуналу нису имали. Чуло се да брутално и монструозно поступање Хашког трибунала према генералу Младићу још једном показује да је тај суд формиран како би искључиво био мучилиште за Србе.
"Како би био мјесто одакле ниједан Србин кога су, могу слободно рећи, насилу одвели, јер ријетки су они који су отишли самовољно због чињенице да су, дакле, и они сами схватили да је тај суд ништа друго до, па можемо слободно рећи, један логор за Србе из кога ће мало ко изаћи жив и вратити се својој породици", поручио је Бранимир Којић, предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице 26.04.2026.
"Наш став, наш однос и наша подршка свим настојањима да се наш херој генерал Ратко Младић пусти из непријатељског Резидуалног механизма или насљедника Хашког трибунала у Србију или неку другу земљу гдје би му се пружила адекватна здравствена заштита. Јер су сви релевантни фактори и са наших простора и из свијета рекли да не постоје услови у Хашком трибунал да се пружи адекватна здравствена њега и да су довели човјека буквално да је у процесу умирања само због тога што му није пружена адекватна њега ни помоћ", рекао је Слободан Жупљанин, предсједник Асоцијације патриота Републике Српске 28.04.2026..
"Хашки трибунал се од постанка према Србима понашао једнако односно није према Србима и другима. Ево на крају команданта Младића који је на самрти не дозвољавају да се лијечи у Србији, не дозвољавају да изађе у задњим данима свог живота. Сматрамо да је то нешто што је нехумано, нељудски", рекао је Милован Гагић, предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске 28.04.2026.
"Ја сам неко ко је имао прилику да брави у посјети нашем генералу и мислим да је ван сваког коментара њихов нељудски однос према човјеку који је у таквом здравственом стању", рекао је истог дана Лазар Благојевић, општинска борачка организација Шамац
Сви су се прибојавали куповине времена. Хашки трибунал није изненадио. Крајем априла је предсједник Међународног механизма за кривичне судове Грасијела Гати Сантана наредила да се најкасније до 1. маја, састави извјештај са мишљењем независних стручњака којима се процјењује тренутно здравствено стање генерала Ратка Младића, укључујући релевантне дијагнозе, прогнозе и могућности лијечења, саопштено је тада из Механизма. Од тада нико није имао информације о стању генерала. Неколико дана се ни Дарко Младић није чуо с оцем. Није имао информацију ни да ли је жив.
Иако је рок био 1. мај, на тај дан није било информација о извјештају независних стручњака. Већ другог маја, генерал Младић је био пребачен у цивилну болницу у Хагу, јер су љекари сумњали да је опет имао мождани удар. На крају су закључили да највјероватније није то у питању, па је враћен у притворску болницу. 4. маја Дарко Младић је био у Хагу, и даље без одлуке Механизма о хитном лијечењу у Србији.
12. јуна захтјев и аргументи за пријевремено пуштање генерала Младића из хуманих разлога чули су се и у Савјету безбједности УН-а. Српски представник је тада поручио да циљ Србије није поновно разматрање пресуде или привилеговано понашање за било кога.
"Захтјев за хумано ослобађање Младића је био стриктно заснован на медицинским налазима, те пропраћен темељним гаранцијама. Србија се залаже за систем који је принципијелан, консистентан и утемељен у вриједностима правде, хуманости и владавине права", каже Радомир Илић, Стална мисија Србије у УН 12.06.2026.
Предсједник Механизма остала је при свом, многи оцјењују нехуманом ставу. Одлука је, тврдила је, донесена „у складу с правним начелима“. Рекла је Грасијела Гати Сантана да право одлучивања о пуштању на слободу осуђеника по хуманитарној основи треба да остане унутар Механизма. О томе, закључила је, и даље треба да одлучују међународне судије.
"Свјесна сам да је покренуто питање у вези са скором одлуком у вези с раним отпуштањем Ратка Младића. Одлука, која је постигнута у консултацији са пет других судија који су судили Младићу, обухватила је све процедуралне гаранције и принципе закона. Користим прилику да истакнем да кредибилна правда зависи од правне независности без неприкладног политичког притиска", рекла је Сантана 12.06.2026.
Механизам показује антисрпску пристрасност, категорична је била замјеник сталног представника Руске Федерације при УН-у. Подсјетила је Марија Заболоцка на кршење права првог предсједника Републике Српске Радована Караџића, као и на чињеницу да Ратку Младићу није дозвољено да се лијечи у Србији.
"Одлука Механизма од 14. маја о раном ослобађању Младића по хуманитарној основи је незаконита, апсурдна и једноставно нехумана. Одлука о не ослобађању Младића ће постати још једна мрља на репутацији Механизма. И у одлици је наведено да генерал умире. Присутни се могу упознати са садржајем нашег писма о овој теми - тражили смо моментално ослобађање српског генерала и да му се пружи прилика да своје посљедње дане проведе у својој домовини", рекла је Заболоцка, 12.06.
Данас је јасно свима како су одлучивале међународне судије. Захтјеви за пуштање генерала из хашке притворске болнице на лијечење у Србији стизали су на адресу Међународног механизма за кривичне судове. Посљедњи који је породица поднијела био је 24. августа, на основу извјештаја српског љекара који је у петак, 21. августа, посјетио генерала Младића у хашкој притворској болници. Предсједник Хашког механизма је наредила да се тамошњи притворски и независни љекари изјасне о извјештају српског доктора у року од 24 часа. Извјештаји још породици нису били стигли. До тада је сваки захтјев био одбијен. Одговор на посљедњи породица није ни дочекала. Ратко Младић је умро данас, четвртак, 27. август 2026. године. Посљедње дане живота је провео иза затворских зидова, лишен породице и достојанства. Одузето му је оно најосновније, право да као човјек дочека крај уз своје најмилије. Генерал је умро, а хуманост је умрла много раније.
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