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Свештеник Борис Топић за АТВ: Генерал се исповједио, причестио и упокојио са крстом у руци

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 15:33

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Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић
Фото: АТВ

Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу у 83. години.

Свештеник Борис Топић из Хага, каже да је данас у 11:30 био код генерала Младића.

Ратко Младић

Република Српска

Умро је Ратко Младић

"Исповједио се, причестио и након тога се одмах упокојио са крстом у руци који сам му ту ставио", рекао је свештеник Борис Топић за АТВ.

Ратко Младић је био командант Главног штаба Војске Републике Српске од 1992. до 1995. године.

Ратко Младић

Република Српска

Ко је био генерал Ратко Младић?

За вријеме рата у Хрватској и Босни и Херцеговини командовао је низом кључних војних операција.

Младић је у јуну 2022. године правоснажно осуђен на доживотну казну затвора.

Хашки трибунал је у јулу 1995. године издао налог за хапшење Младића, а у јулу 1996. издат је међународни налог за хапшење.

Ухапшен је 26. маја 2011. године у селу Лазареву код Зрењанина.

Посљедњих 15 година провео је у затвору.

Званичници Републике Српске и Републике Србије су слали захтјеве за пријевремено пуштање Младића на слободу због тешког здравственог стања, међутим, Хаг је све одбио.

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Тагови :

Ратко Младић

Свештеник Борис Топић

Умро Ратко Младић

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