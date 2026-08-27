Сутра у Српској врло вруће: Упозорење на високе температуре

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује претежно сунчано и врло вруће вријеме, уз пролазну облачност и температуру ваздуха до 41 степен Целзијусов.
Минимална температура ваздуха биће од 16 у котлинским предјелима на истоку до 21 на сјеверу и западу, на југу до 25 степени, у вишим предјелима од 13, а максимална од 36 до 41, у вишим предјелима од 31 степен.
Дуваће умјерен, а на ударе и јак вјетар западних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас у Републици Српској и ФБиХ преовладава сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, пише Срна.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница 20, Мраковица 28, Калиновик и Чемерно 29, Соколац и Хан Пијесак 30, Гацко и Кнежево 31, Неум 32, Сарајево, Мркоњић Град и Сребреница 33, Зворник и Требиње 34, Приједор и Фоча 35, Бањалука, Бијељина, Добој и Вишеград 36, Мостар 39 степени.
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