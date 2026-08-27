Којић: Смрт генерала Младића велики губитак за српски народ

- Човјек чијом заслугом постоје Срби у Подрињу оставио је неизбрисив траг у нашем народу и никада нећемо моћи да му захвалимо онако како он то заслужује - истакао је Којић.

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Он је напоменуо да је Војска Републике Српске била часна и ниједан суд не може својим пресудама умањити величину како генерала Младића, тако и јуначке Војске Републике Српске.

- Осим саучешћа породици изјављујем саучешће свим демобилисаним борцима Војске Републике Српске јер знам да је за њих генерал Младић био више од команданта, он је био отац, брат и пријатељ - рекао је Којић.

Генерал Младић, додао је он, биће златним словима уписан у историју српског народа и сви они који би да нам бране да кажемо наше мишљење о генералу Младићу сигурно не желе добро Републици Српској.

Он каже да ће Сарајево славити данашњи дан, што ће по ко зна који пут показати ко је какав.

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- Тешко је наћи ријеч како се данас осјећа сваки Србин, јер поред туге за генералом сви осјећају и понос што је такав човјек био наш сународник - понос што припадамо истом народу и што нас је он бранио и одбранио са својим војницима - поручио је Којић.

(Срна)