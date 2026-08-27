Logo

Посљедња жеља генерала Ратка Младића

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 16:12

Коментари:

1
Генерал Ратко Младић
Фото: Youtube

Генерал Ратко Младић, који је преминуо након дугогодишњег боравка у притвору и затворској болници у Хагу, својевремено је јасно говорио о томе гдје жели да буде сахрањен – поред своје кћерке Ане.

О његовој жељи раније је говорио његов син Дарко Младић.

"Он нерадо прича са нама о томе. Увијек настоји да буде позитиван. Али када је Ана настрадала, он је одмах рекао: ‘Ја ћу бити поред ње’, рекао је тада Дарко Младић, говорећи о болној теми која је годинама пратила његову породицу.

Дарко Младић је својевремено изјавио и да ће од Хашког трибунала затражити да његовог оца, због лошег здравственог стања, пребаце на лијечење ван затвора у Схевенингену.

Говорио је тада и о тешком здравственом стању Ратка Младића и проблемима са којима се суочавао током суђења.

"Он није ни био способан да прати процес. Дешавало се понекад да се због два мождана удара искључи и не слуша суђење. Адвокату је на папирић полупарализованом руком писао одговор, а за то вријеме судија би већ прочитао других 16 питања. Тешко је устајао, није могао да једе, а бријао се некако лијевом руком", испричао је Дарко Младић.

Подсјетимо, Ана Младић убила се у прољеће 1994. године, када је имала 23 године. Њена смрт оставила је дубок траг на породицу, а Ратко Младић је, према ранијим ријечима његовог сина, тада изразио жељу да једног дана буде сахрањен поред ње.

Сада, након смрти Ратка Младића, његове раније ријечи о последњем почивалишту поново добијају посебну тежину.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Ратко Младић

Коментари (1)

Више из рубрике

министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске

Република Српска

Остојић: Умро је човјек без кога не би било Републике Српске и слободе

2 ч

2
АТВ у родном мјесту генерала Младића: "Вијест нас је јако потресла"

Република Српска

АТВ у родном мјесту генерала Младића: "Вијест нас је јако потресла"

3 ч

0
Павковић: Тужан дан за све Србе

Република Српска

Павковић: Тужан дан за све Србе

3 ч

1
Предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице

Република Српска

Којић: Младића нису убили, одвели су га у вјечност

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

58

Централне вијести, 27.08.2026.

18

58

Вељко Ражнатовић објавио слику свијеће и послао поруку

18

57

Шта је са Тијаном Бошковић? Огласио се селектор

18

49

Апел МУП-а грађанима: Не насједајте на превару, ако вас позове 'љекар', ви позовите полицију

18

35

Шешељ открио анегдоту о Младићу из Хага коју ће заувијек памтити

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима