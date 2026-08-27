Посљедња жеља генерала Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Генерал Ратко Младић, који је преминуо након дугогодишњег боравка у притвору и затворској болници у Хагу, својевремено је јасно говорио о томе гдје жели да буде сахрањен – поред своје кћерке Ане.
О његовој жељи раније је говорио његов син Дарко Младић.
"Он нерадо прича са нама о томе. Увијек настоји да буде позитиван. Али када је Ана настрадала, он је одмах рекао: ‘Ја ћу бити поред ње’, рекао је тада Дарко Младић, говорећи о болној теми која је годинама пратила његову породицу.
Дарко Младић је својевремено изјавио и да ће од Хашког трибунала затражити да његовог оца, због лошег здравственог стања, пребаце на лијечење ван затвора у Схевенингену.
Говорио је тада и о тешком здравственом стању Ратка Младића и проблемима са којима се суочавао током суђења.
"Он није ни био способан да прати процес. Дешавало се понекад да се због два мождана удара искључи и не слуша суђење. Адвокату је на папирић полупарализованом руком писао одговор, а за то вријеме судија би већ прочитао других 16 питања. Тешко је устајао, није могао да једе, а бријао се некако лијевом руком", испричао је Дарко Младић.
Подсјетимо, Ана Младић убила се у прољеће 1994. године, када је имала 23 године. Њена смрт оставила је дубок траг на породицу, а Ратко Младић је, према ранијим ријечима његовог сина, тада изразио жељу да једног дана буде сахрањен поред ње.
Сада, након смрти Ратка Младића, његове раније ријечи о последњем почивалишту поново добијају посебну тежину.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч2
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
58
18
58
18
57
18
49
18
35
Тренутно на програму