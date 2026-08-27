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Источно Сарајево: Узели сте нам орла, али остало је гнијездо

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 16:46

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Источно Сарајево: Узели сте нам орла, али остало је гнијездо
Фото: You Tube/Televizija M/screenshot

Након вијести о смрти Ратка Младића, питали смо грађане Источног Сарајева шта мисле о његовом одласку.

"Он је херој. Кад је ухапшен, имали смо у његовом родном Калиновику један натпис "Студенти са Пала. Украли сте нам орла, али остало је гнијездо", каже један грађанин.

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Грађани се посебно осврћу на нехумане услове у затворској јединици.

"Много ми је жао. Шта је јадан доживио, гдје да умре. Је ли заслужио? Многи други су заслужили, али он није", закључује саговорница АТВ-а.

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Тагови :

Ратко Младић

генерал Ратко Младић

Умро Ратко Младић

Источно Сарајево

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