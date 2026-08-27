Источно Сарајево: Узели сте нам орла, али остало је гнијездо

Аутор:АТВ редакција
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Након вијести о смрти Ратка Младића, питали смо грађане Источног Сарајева шта мисле о његовом одласку.
"Он је херој. Кад је ухапшен, имали смо у његовом родном Калиновику један натпис "Студенти са Пала. Украли сте нам орла, али остало је гнијездо", каже један грађанин.
Република Српска
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Грађани се посебно осврћу на нехумане услове у затворској јединици.
"Много ми је жао. Шта је јадан доживио, гдје да умре. Је ли заслужио? Многи други су заслужили, али он није", закључује саговорница АТВ-а.
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