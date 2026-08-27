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Шеховац: Младић је увијек ишао испред војске и чувао сваког цивила

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 16:18

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Шеховац: Младић је увијек ишао испред војске и чувао сваког цивила

Искрено саучешће породици Младић у име Срба Сарајевско-романијске регије упутио је предсједник координације борачких организација овог подручј Горан Шеховац.

“Много нас је погодила вијест да се наш генерал упокојио, упокојио се наш херај, српски генерал који је био добар Србин, генерал, родитељ, домаћин”, поручио је Шеховац .

Ратко Младић није заслужио грдне епитете каже саговорник АТВ, погађала га је смрт сваког појединца, а његово наређење је увијек било да се чувају цивили.

Ратко Младић

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Шеховац је током суђења Младићу био свједок одбране, а током рата био војник противтерористичке јединице заштитног пука ВРС.

“Био је жесток у команди, морали смо га поштовати. Али увијек је бранио сваког војника, смрт сваког војника му је тешко падала, а увијек је његово наређење било да је приоритет чување сваког цивила. Увијек је ишао испред нас”, закључио је Шеховац.

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Тагови :

Умро Ратко Младић

Ратко Младић

генерал Ратко Младић

Горан Шеховац

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