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Крађа на покретним степеницама у тржном центру: Жена украла коверту са 3.000 евра и 2.000 КМ

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 17:20

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Дрска крађа догодила се јуче на покретним степеницама, када је млађа женска особа, према информацијама достављеним порталу Црна-Хроника, из торбице арапског држављанина украла коверту с већом количином новца.

Према наводима из пријаве, у коверти се налазило 3.000 евра и 2.000 КМ сазнаје Црна-Хроника.

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Све се догодило у веома кратком временском периоду. Женска особа је наводно искористила гужву на покретним степеницама, пришла мушкарцу и из његове торбице извукла коверту с новцем.

Када је примјетио шта се догодило, оштећени је покушао потрчати за њом, али је осумњичена успјела побјећи користећи пожарни излаз.

Случај је пријављен полицији, којој су, према информацијама, доступни и снимци надзорних камера. Очекује се да ће прегледом видеонадзора покушати утврдити идентитет особе која се доводи у везу с крађом.

Грађани који евентуално имају информације које би могле помоћи у расвјетљавању овог случаја позвани су да своја сазнања пријаве полицији.

Оштећени и особе које су случај пријавиле изразили су незадовољство због, како тврде, све учесталијих крађа те очекују да осумњичена жена буде што прије пронађена.

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У овом тренутку нема званичних информација о идентитету осумњичене нити о томе је ли украдени новац пронађен.

Истрага би требала утврдити све околности овог догађаја.

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Подијели:

Тагови :

Сарајево

Крађа

Полиција

тржни центар

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