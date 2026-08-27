Крађа на покретним степеницама у тржном центру: Жена украла коверту са 3.000 евра и 2.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Дрска крађа догодила се јуче на покретним степеницама, када је млађа женска особа, према информацијама достављеним порталу Црна-Хроника, из торбице арапског држављанина украла коверту с већом количином новца.
Према наводима из пријаве, у коверти се налазило 3.000 евра и 2.000 КМ сазнаје Црна-Хроника.
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Све се догодило у веома кратком временском периоду. Женска особа је наводно искористила гужву на покретним степеницама, пришла мушкарцу и из његове торбице извукла коверту с новцем.
Када је примјетио шта се догодило, оштећени је покушао потрчати за њом, али је осумњичена успјела побјећи користећи пожарни излаз.
Случај је пријављен полицији, којој су, према информацијама, доступни и снимци надзорних камера. Очекује се да ће прегледом видеонадзора покушати утврдити идентитет особе која се доводи у везу с крађом.
Грађани који евентуално имају информације које би могле помоћи у расвјетљавању овог случаја позвани су да своја сазнања пријаве полицији.
Оштећени и особе које су случај пријавиле изразили су незадовољство због, како тврде, све учесталијих крађа те очекују да осумњичена жена буде што прије пронађена.
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У овом тренутку нема званичних информација о идентитету осумњичене нити о томе је ли украдени новац пронађен.
Истрага би требала утврдити све околности овог догађаја.
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