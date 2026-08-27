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Селак за АТВ: Институције Српске и Србије су у комуникацији у вези са транспортом тијела генерала Младића

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 16:36

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Горан Селак на конференцији за новинаре у Згради Владе Републике Српске
Фото: Ustupljena fotografija

Смрт генерала Младића у хашком притвору је посљедица потпуног одсуства емпатије и медицинске етике институција у Хагу, рекао је за АТВ Горан Селак, министар правде Републике Српске.

"Ми смо на то мјесецима и годинама упозоравали, на драматично погоршање његовог здравственог стања и Република Српска и Србија су били пружити све потребне гаранције за његово лијечење у болницама или у Србији или Српској", рекао је Селак.

Влада Српске је упутила и хуманитарни апел за институције у Хагу да се пружи адекватно лијечење генерална Младића, каже Селак.

"Они су на овај начин преузели моралну и правну одговорност за овакав исход. Они су игнорисали и мишљење независних медицинских експерата који су предлагали хитну палијативну његу и дали препоруку да буду у породичном окружењу, али није било разумијевања, што показује да је ту било више политике него права", рекао је Селак.

Институције Српске и Србије су у комуникацији у вези са транспортом тијела генерала Младића, рекао је Младић.

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Тагови :

Ратко Младић

Горан Селак

Умро Ратко Младић

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