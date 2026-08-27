Србија донира четири хеликоптера МУП Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Србија је Републици Српској донирала три средња вишенамјенска хеликоптера "Agusta-Bel AB-212" и један „Bel 206B-3 „Jet Ranger III“, на основу прошлогодишњег закључка Владе Србије, рекао је за портал „Tango Six“ изјавио командант Хеликоптерске јединице МУП-а Ненад Недић.
Како је прецизирао, ријеч је о донацији, а не продаји. Летјелице су и даље у бази Хеликоптерске јединице на аеродрому „Никола Тесла“ и чекају да их преузме Управа за ваздухопловство МУП-а Републике Српске, која је у априлу прошле године објединила некадашњи Хеликоптерски сервис и Хеликоптерску јединицу МУП-а Републике Српске.
Одлука је, како командант јединице објашњава за овај портал, донијета након завршетка процеса модернизације флоте Хеликоптерске јединице и на препоруку саме јединице, а један од кључних аргумената био је и буџетски:
"Као што знате, ми смо прије неколико година покренули процес унифицирања флоте и замјена Белова је била дугорочно планирана. Трошкови осигурања, одржавања ових веома старих летјелица били су превисоки уз постојање сада толико бројније флоте Ербас и Камов хеликоптера", каже Недић
Захтјев за донацију стигао је из Бањалуке, а био је мотивисан њиховим изазовима са гашењем шумских пожара:
" Они су прошле године имали великих проблема са шумским пожарима и нису имали средњи хеликоптер који би могао да им буде на помоћи у тим ситуацијама. Обратили су нам се, ми смо се сагласили јер се и нама тренутак поклопио са потребом да оптимизујемо флоту и одлуком Владе њима су додијељена три Бел хеликоптера", рекао је Недић.
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