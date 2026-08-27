Цијене нафте настављају да падају четврти дан заредом

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте наставиле су да падају у четвртак, док истовремено фјучерси на водеће америчке берзанске индексе биљеже раст, а злато поново добија на вриједности.
Цијена Брент нафте пала је за 1,07 долара, односно око 1,2 одсто, на 86,77 долара по барелу, док је америчка WTI нафта појефтинила за 1,13 долара и трговала се по цијени од 81,10 долара за барел.
У фокусу инвеститора су разговори Ирана са Катаром и Оманом, који подстичу очекивања да би могло да дође до напретка у вези са пловидбом кроз Ормуски мореуз, један од најважнијих енергетских коридора на свијету.
Кроз овај мореуз уобичајено пролази око петине светских испорука нафте и течног природног гаса, али је проток значајно смањен због сукоба на Блиском истоку.
На тржишту племенитих метала ситуација је другачија. Фјучерси на злато порасли су за око 0,46 одсто, на приближно 4.674,74 долара по унци, док су фјучерси на сребро били у плусу око 1,4 одсто, на приближно 68,98 долара.
У плусу су јутрос и фјучерси на водеће америчке берзанске индексе. Фјучерси повезани са индексом Dow Jones порасли су око 0,3 одсто, док су фјучерси на S&P 500 били у плусу око 0,43 одсто.
Позитивно расположење видљиво је и пред почетак трговања у Европи. Фјучерси на њемачки DAX јутрос су биљежили благ раст, док су паневропски фјучерси били у плусу око 0,4 одсто.
Кретање америчких фјучерса подржали су добри резултати технолошког сектора, док се на тржишту нафте и даље прати могућност ублажавања проблема са снабдијевањем са Блиског истока. Инвеститори истовремено прате и очекивања у вези са даљим потезима америчке централне банке.
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