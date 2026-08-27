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Вулић: И бошњачке странке указују на проблеме у бирачким одборима у Добоју

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 10:50

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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић
Фото: ATV

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је Срни да су на неправилности у вези са именовањем бирачких одбора у Добоју, након СНСД-а и ДЕМОС-а, примједбе на овај процес дале и бошњачке странке.

Она је напоменула да је Странка за БиХ упутила Централној изборној комисији /ЦИК/ БиХ захтјев за поништење свих СГ1 образаца за пријаву чланова бирачких одбора који су, како наводе, потписани и овјерени од неовлаштених лица, те предати у изборним јединицама на територији Републике Српске.

“Овај захтјев показује да питања законитости и регуларности рада бирачких одбора нису проблем само једне политичке опције, већ да на њих указују странке из различитих политичких блокова”, оцијенила је Вулићева.

Она је нагласила да се од ЦИК-а очекује да ове наводе хитно провјери и осигура да састав бирачких одбора буде у складу са законом и да изборни процес буде потпуно транспарентан и регуларан.

Медији су раније објавили да се на списку бирачких одбора Странке за БиХ у Добоју налазе искључиво активисти СДС-а, а да је овлаштено лице ове странке функционер Покрета сигурна Српска.

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Тагови :

Сања Вулић

Добој

ГИК

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