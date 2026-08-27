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Закључен списак: Колико има бирача у БиХ?

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 10:32

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Закључен списак: Колико има бирача у БиХ?
Фото: CIK BiH

Централна изборна комисија БиХ закључила је данас централни бирачки списак за опште изборе на којем је уписано 3.408.517 бирача.

Од овог броја 1.709.102, односно 50,1 одсто су жене, док је 1.699.415 или 49,9 одсто мушкараца.

Општи избори у БиХ биће одржани 4. октобра.

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Тагови :

БиХ

ЦИК БиХ

Избори 2026

бирачки списак

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