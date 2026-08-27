Закључен списак: Колико има бирача у БиХ?

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија БиХ закључила је данас централни бирачки списак за опште изборе на којем је уписано 3.408.517 бирача.
Од овог броја 1.709.102, односно 50,1 одсто су жене, док је 1.699.415 или 49,9 одсто мушкараца.
Општи избори у БиХ биће одржани 4. октобра.
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