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Састанак у Источном Сарајеву: Минић данас са америчким конгресменом

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 11:46

Коментари:

16
Саво Минић
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговараће данас у Источном Сарајеву са послаником у Представничком дому Конгреса САД Клаудијом Тенеи.

Састанак ће бити одржан у 13.45 часова у сједишту Владе Републике Српске у Источном Сарајеву, најављено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.

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Тагови :

Саво Минић

Амерички Конгрес

Влада Републике Српске

Коментари (16)

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