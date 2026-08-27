Састанак у Источном Сарајеву: Минић данас са америчким конгресменом

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговараће данас у Источном Сарајеву са послаником у Представничком дому Конгреса САД Клаудијом Тенеи.
Састанак ће бити одржан у 13.45 часова у сједишту Владе Републике Српске у Источном Сарајеву, најављено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.
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