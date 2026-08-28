Огласио се Ријера дан након катастрофе: Као у хорор филму

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Црвене звезде доживјели су један од најтежих европских удараца у новијој историји клуба.
Црвено-бијели су у реваншу против Викторије Плзењ доживјели прави дебакл и поражени су са чак 5:1, иако су у Београду славили убједљиво са 3:0.
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Послије утакмице у Чешкој, тренер Црвене звезде Алберт Ријера био је видно потресен, а шпански стручњак се сада огласио и путем друштвених мрежа. Његова порука показује колико га је погодио начин на који је његов тим испустио огромну предност.
Ријера је преузео одговорност, али је истовремено указао и на велики број спорних одлука током утакмице.
"Боли као никада до сада. Много боли, али оно што боли уједно и учи. Прије свега, извињење клубу и нашим навијачима због пропуштене прилике да се пласирамо у Лигу Европе. Као главни тренер, ја сам одговоран за оно што се дешава на терену и нема смисла причати о другим стварима, играчима који више нису са нама, припремама за сезону, организацији клуба... Само се фокусирајмо на лопту", поручио је Ријера.
Међутим, шпански тренер није могао да прећути ни дешавања током самог сусрета.
"Али! Друго, када се у истој утакмици догоди да противник добије три пенала, од којих је један, у посљедњем минуту и за голмана противничке екипе, био комичан, уз црвени картон и сваку одлуку против нас... као у хорор филму", додао је он.
Ријера сматра да је тешко замислити да се такав сценарио понови.
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"Да одиграмо још 100 пута и овако нешто се више не би поновило. И на крају, шта је урађено, урађено је... Сада гледамо напријед, тражимо рјешења, а моја одговорност је да се побринем да се оваква ситуација више не понови!", истакао је.
На крају поруке, тренер Звезде најавио је конкретне потезе и промене.
"Да препознамо проблеме, рашчистимо ствари, донесемо одлуке, неке и болне, организујемо се... за добро. Даћу и урадићу све што је у мојим рукама, будите сигурни. Сезона није готова, очекују нас лига, куп и Лига конференција", рекао је.
Звезда ће тако покушати да што прије остави плзењску катастрофу иза себе. Ипак, пораз од 5:1 након београдских 3:0 оставио је огромну мрљу, а Ријера је својом поруком јасно ставио до знања да је свјестан да ће послије оваквог краха бити потребно много тога промијенити.
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