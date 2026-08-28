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Дамир Хреља у сузама на опроштају од бањалучке публике

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Аутор:

Андреј Кнежевић
28.08.2026 12:06

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Дамир Хреља у сузама на опроштају од бањалучке публике
Фото: ATV

Фудбалери бањалучког Борца домогли су се пласмана у Конференцијску лигу, а реванш утакмица са Викингуром била је, по свему судећи, и посљедња у Борчевом дресу за Дамира Хрељу.

“Хреља, остани!” орило се источном трибином Градског стадиона, а фудбалер Борца није могао да сакрије емоције и у сузама се опростио од бањалучке публике.

Хреља је већ отишао у Истанбул и уколико све прође како је планирано требало би да стави потпис на уговор са тамошњим Пендикспором.

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Тагови :

Дамир Хреља

ФК Борац

Фудбал

Бањалука

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