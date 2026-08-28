Зељковић након жријеба: Велика ствар за Бањалуку што ћемо угостити великана

Аутор:АТВ редакција
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Аталанта у Бањалуци и Панатинаикос у Атини биће највећи европски изазови ФК Борац, док у Платоновој улици вјерују да против преосталих ривала могу равноправно да се боре за бодове и нови пласман у нокаут фазу.
Бањалучани ће у лигашкој фази Конференцијске лиге пред својим навијачима угостити Аталанту, КуПС и Ригу, док их очекују гостовања Панатинаикосу, Хартсу и Мјалбyју.
Потпредсједник ФК Борац Богољуб Зељковић није крио задовољство оствареним резултатом и исходом данашњег жријеба, који у Бањалуку доводи једно од највећих имена у историји клупског фудбала у Републици Српској.
Зељковић је истакао да је пласман у лигашку фазу европског такмичења резултат преданог рада играча, стручног штаба и свих у клубу. Посебну вриједност, каже, овај успјех има у години у којој Борац обиљежава велики јубилеј.
"Свакако да сам задовољан. Прије свега морам опет да честитам играчима и стручном штабу на остваривању историјског успјеха, а то је пласман у Лигу конференције. Направили смо већ велике резултате и нашим навијачима за стоти рођендан поклонили најљепши поклон. Сама група сама по себи је добра, занимљива. Велика ствар за Борац, за Бањалуку, за Републику Српску је да можемо да угостимо великана из Италије Аталанту, и да играмо са Панатинаикосом у Атини. Остали противници, мислим да су по мјери и квалитету са нашим Борцем и надам се да имамо велике шансе да остваримо добре резултате“, каже Зељковић за "БЛ портал".
Долазак Аталанте представљаће истински фудбалски спектакл и једну од највећих утакмица одиграних на Градском стадиону. С друге стране, дуели са КуПС-ом, Ригом, Хартсом и Мјалбијем могли би директно одлучивати о томе хоће ли Борац другу сезону заредом изборити европско прољеће.
Иако је улазак у лигашку фазу већ историјски резултат, у Борцу не желе да се задовоље улогом учесника. Зељковић поручује да ће црвено-плави у сваки меч улазити максимално ангажовано, са јасном жељом да освоје бодове.
"Сам назив клуба Борац нам не даје за право него да се боримо у свакој утакмици и у сваку утакмицу улазимо максимално посвећени циљу, а то је да покушамо остварити побједу. Тако ћемо и ићи из утакмице у утакмицу. Сматрам да имамо квалитетну екипу, квалитетан стручни штаб и да можемо да освојимо довољан број бодова, а да ли ће то бити довољно за пролаз даље из саме групе, то ћемо да видимо. Не зависи све од нас, зависи свакако и од осталих резултата", каже Зељковић.
Борац из претходног европског наступа већ зна колико сваки освојени бод може бити важан. У лигашком формату, у којем се свих 36 клубова налази на заједничкој табели, пролаз често зависи од гол-разлике и резултата других утакмица.
Због тога у Платоновој улици не желе унапријед дијелити ривале на оне против којих се може и не може играти. Аталанта и Панатинаикос јесу фаворити, али ће Борац своју прилику тражити у свакој утакмици.
Пласман у лигашку фазу Конференцијске лиге за Борац нема само такмичарски значај. Европски наступи доносе додатну финансијску стабилност, повећавају вриједност играча и омогућавају да се име клуба, Бањалуке и Републике Српске појави на много већој фудбалској сцени.
"Сам улазак у групну фазу Лиге конференције свакако ће значити пуно – значи свакако да се за Борац чује у Европи, за даљи развој и афирмацију самог клуба. Свакако очекујемо да ће и с финансијске стране значајно да олакша само функционисање клуба. Такође, мислим да је велика ствар и за Бањалуку и за Републику Српску да је Борац у Европи у групној фази и да можемо да презентујемо и сам град и нашу републику", каже Зељковић за БЛ портал.
Борац је пласманом у лигашку фазу направио велики корак, али порука руководства клуба је да се амбиције не завршавају самим уласком у такмичење.
Долазак Аталанте биће награда навијачима и спектакл за цијелу Бањалуку, док ће утакмице са осталим ривалима показати колико је Борац спреман да подигне љествицу и европско прољеће претвори из историјског изузетка у нови стандард клуба.
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