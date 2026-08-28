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Dao Bog da zbog ovih dama litra mlijeka košta 100 KM: Dika godinama čuva krave

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 16:20

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Дика годинама чува краве и поручује - дао Бог да литра млијека буде 100 марака
Foto: Glas Hercegovine

Prije 13 godina Dika Miličević iz Radišića kod Ljubuškog život u rodnom kraju zamijenila je Šujicom kod Tomislavgrada.

Tamo je pronašla svoj mir, ali i posao koji nimalo nije lak – svakodnevno brine o velikom stadu krava.

Njenu životnu priču donio je "Glas Hercegovine", a Dika je pred kamerama otvoreno govorila o životu na selu, stočarstvu, cijenama domaćih proizvoda, nedostatku radne snage, ali i vremenu u kojem je odrastala.

Na farmi na kojoj radi nalazi se oko 140 krava, a kada se pribroje telad, junad i ostala grla, riječ je o velikom stočarskom gazdinstvu. Posao počinje rano i traje gotovo cijeli dan, no Dika kaže kako joj takav način života odgovara.

Iako mnogi ne žele raditi sa stokom jer smatraju da je posao težak i prljav, svi žele domaće mlijeko, meso i druge proizvode. Upravo zbog toga Dika ima vrlo direktnu poruku.

"Dao Bog da litra mlijeka bude 100 maraka zbog ovih žena, dama, koje kažu da smrdi", poručila je Dika.

Kaže kako ljudi često govore da su jaja, mlijeko i meso skupi, ali istovremeno malo ko želi uzgajati životinje i proizvoditi vlastitu hranu.

"Ako je skupo, uzmeš sebi kravu, kozu, ovcu ili kokoš pa neće biti skupo", slikovito je objasnila.

Iz Radišića u Šujicu

Dika je odrasla u Radišićima, gdje se nekada mnogo radilo u poljoprivredi. Prisjetila se vremena uzgoja duvana, kukuruza i držanja stoke, ali i nekadašnjeg društvenog života.

Smatra kako je njena mladost, uprkos mnogo težem životu i radu, bila ljepša od života koji danas imaju mladi.

Prisjetila se nedjeljnih okupljanja, muzike, pjesme i druženja u Radišićima, vremena bez mobilnog telefona i današnjih tehnologija.

"Ja kažem za omladinu i za sve da je ljepši moj život bio nego sada omladini", kazala je.

Dika ima četiri sina. Jedan živi u Ljubuškom, drugi u Radišićima, treći u Njemačkoj, dok je četvrti s njom u Šujici i takođe radi na farmi.

"Dok mogu, ovdje ostajem"

I nakon 13 godina provedenih u Šujici ne razmišlja o zamjeni ovog posla nekim drugim. Ranije je radila i druge poslove, među ostalim u Čapljini i Međugorju, ali kaže da joj je život uz stoku draži.

Posebno ističe dobar odnos s vlasnikom farme, kod kojeg radi svih 13 godina, kao i odnos s mještanima Šujice.

Na pitanje koliko dugo planira čuvati krave, odgovor joj je jednostavan – dok je noge budu služile.

"Ko neće raditi, neka bude skuplje i ne treba se žaliti", zaključila je Dika u razgovoru za "Glas Hercegovine".

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Tagovi :

krava

stočarstvo

Mlijeko

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