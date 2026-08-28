Logo

Kiša i grmljavina na Veliku Gospojinu slute samo jedno

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 14:10

Komentari:

0
Киша и грмљавина на Велику Госпојину слуте само једно
Foto: ATV

Naši preci vjerovali su da vremenske prilike na Veliku Gospojinu mogu da nagovijeste kakav nas period čeka. Posmatrali su nebo, kišu, sunce i promjene u prirodi, tražeći u njima znakove za jesen i zimu.

Velika Gospojina smatra se jednom od važnih prekretnica u godini, jer se praznuje u vrijeme kada ljeto polako ustupa mjesto jeseni.

илу-храна--30052026

Zanimljivosti

Na Veliku Gospojinu, po starom vjerovanju, ovaj sastojak treba dodati u hranu

Zbog toga su se za ovaj dan vezivala brojna narodna vjerovanja, posebno ona koja se odnose na vrijeme, prirodu i promjenu godišnjeg doba.

Narodna vjerovanja

Prema narodnom vjerovanju, ako je oko Velike Gospojine lijepo, vedro i sunčano vrijeme, očekivao se mirniji i prijatniji nastavak godine.

Топлотни талас врућина

Društvo

Vrhunac je toplotnog talasa, očekuju nas rekordi i upozorenja

Ako bi, pak, praznik obilježili kiša, oblaci i nevrijeme, ljudi su to tumačili kao najavu promjenljivog i hladnijeg perioda koji dolazi.

Posebno se obraćala pažnja na grmljavinu i nagle promjene vremena.

Naši stari su vjerovali da takve pojave nisu slučajne i da mogu biti znak promjene vremena u narednim nedjeljama.

Međudnevnica

Sa Velikom Gospojinom vezuje se i period poznat kao međudnevnica, vrijeme između Velike i Male Gospojine. U tom periodu tradicionalno se bralo ljekovito bilje, za koje se vjerovalo da ima posebnu snagu, dok se priroda polako pripremala za dolazak jeseni, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Velika Gospojina

narodno vjerovanje

nevrijeme

padavine

Jesen

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мађарски новинари у студијској посјети Сутјесци

Društvo

Mađarski novinari u studijskoj posjeti Sutjesci

1 h

0
Младић који је прегажен у Бијељанима стабилно, два пута оперисан

Društvo

Mladić koji je pregažen u Bijeljanima stabilno, dva puta operisan

2 h

0
"Tropic Малопродаја" и ове године уз родитеље и првачиће: Заједно за велике почетке

Društvo

"Tropic Maloprodaja" i ove godine uz roditelje i prvačiće: Zajedno za velike početke

2 h

0
Друштвена мрежа је врста интернет сервиса, која се најчешће јавља у облику платформе, прозора или веб странице .

Društvo

Odustali od potpune zabrane: Evo šta EU sada planira za djecu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

00

Pčelari, oprez: Kreće zaprašivanje komaraca u Banjaluci

14

53

Vučić: Hag je htio da Mladić umre iza rešetaka

14

49

Tunguzu tri i po godine zatvora za pokušaj ubistva u Gacku

14

47

Golubović: Za investicije u ovoj godini izdvojeno 6.730.000 KM

14

40

Tajfun Saudel pogodio istočnu obalu Kine

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima