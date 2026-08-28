"Tropic Maloprodaja" i ove godine uz roditelje i prvačiće: Zajedno za velike početke

Prvi dan škole jedan je od onih trenutaka koji se pamte cijeli život, i za djecu i za roditelje. Upravo zato Tropic Maloprodaja, u okviru koje posluju trgovački lanci Tropic, mojMarket i Crvena jabuka market, drugu godinu zaredom, svim zaposlenim roditeljima čija djeca kreću u prvi razred osnovne škole omogućava slobodan dan 1. septembra, kako bi taj važan dan proveli uz svoje prvačiće.

Pogodnost se odnosi na sve zaposlene roditelje prvačića, a ukoliko su oba roditelja zaposlena u kompaniji, oboje imaju pravo na slobodan dan. Na taj način, kompanija želi da roditeljima pruži konkretnu podršku u jednom od najvažnijih porodičnih trenutaka i omogući im da prvi školski dan provedu bez žurbe, uzbuđenja između obaveza i potrebe da biraju između posla i porodice.

Ove godine svoje prve školske korake pravi 130 prvačića čiji roditelji rade u Tropic Maloprodaji. Za svakog od njih kompanija je pripremila kompletan paket školske opreme, koji uključuje školsku torbu i pribor, kao i slatki paket Volim proizvoda.

Aktivnost je dio dugoročne employer branding priče „ZaJedno radimo”, kroz koju Tropic Maloprodaja povezuje inicijative usmjerene na zaposlene, njihove porodice i stvaranje radnog okruženja u kojem se podrška pokazuje konkretnim djelima.

„Prvi dan škole veliki je dan za svako dijete, ali i za roditelje. Željeli smo da svojim kolegama omogućimo da tog dana budu uz svoju djecu, mirno i potpuno posvećeno, jer su to trenuci koji se ne ponavljaju. Ova aktivnost za nas nije samo benefit, već konkretan način da pokažemo da razumijemo koliko je važno da zaposleni imaju podršku i u privatnom životu,“ izjavila je Aleksandra Marković, PR Tropic Maloprodaje.

Iz kompanije ističu da se briga o zaposlenima ne ogleda samo kroz svakodnevne uslove rada, već i kroz prepoznavanje važnih životnih trenutaka. Slobodan dan za roditelje prvačića i poklon paketi za najmlađe školarce dio su pristupa kojim Tropic Maloprodaja želi da gradi radno okruženje u kojem zaposleni osjećaju podršku, razumijevanje i pripadnost.

Kroz „ZaJedno radimo”, Tropic Maloprodaja nastavlja da razvija aktivnosti usmjerene na zaposlene, njihove porodice i vrijednosti na kojima gradi svoju kompanijsku kulturu.