Nema kraja problemima: Buknuo požar i na trebinjskoj deponiji

Autor:ATV redakcija
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Pored svih trebinjskih požarišta, danas je buknuo požar i na trebinjskoj deponiji "Obodina".
"Gori smeće, plamen je gust i crni dim se šiti na sve strane, a čuju se i pucnji", javlja reporter ATV-a Bojan Novović.
Vatra je prešla i preko magistralnog puta i ide prema okolnom brdima.
Na terenu su vatrogasci i mještani koji se bore sa požarom.
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