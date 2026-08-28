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Nema kraja problemima: Buknuo požar i na trebinjskoj deponiji

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026
13:19=>13:32

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Нема краја проблемима: Букнуо пожар и на требињској депонији
Foto: ATV

Pored svih trebinjskih požarišta, danas je buknuo požar i na trebinjskoj deponiji "Obodina".

"Gori smeće, plamen je gust i crni dim se šiti na sve strane, a čuju se i pucnji", javlja reporter ATV-a Bojan Novović.

Пожар на депонији код Требиња
Požar na deponiji kod Trebinja
ATV

Vatra je prešla i preko magistralnog puta i ide prema okolnom brdima.

Пожар на депонији код Требиња
Požar na deponiji kod Trebinja
ATV

Na terenu su vatrogasci i mještani koji se bore sa požarom.

Detaljnije u videu:

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Tagovi :

Trebinje

Deponija

požar

vatra

vatrogasac

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