Nema kraja problemima: Buknuo požar i na trebinjskoj deponiji

Pored svih trebinjskih požarišta, danas je buknuo požar i na trebinjskoj deponiji "Obodina".

"Gori smeće, plamen je gust i crni dim se šiti na sve strane, a čuju se i pucnji", javlja reporter ATV-a Bojan Novović.

Požar na deponiji kod Trebinja ATV

Vatra je prešla i preko magistralnog puta i ide prema okolnom brdima.

Požar na deponiji kod Trebinja ATV

Na terenu su vatrogasci i mještani koji se bore sa požarom.

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