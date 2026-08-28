Obustavljen saobraćaj na putu Trebinje - Herceg Novi, gori deponija!

Na lokaciji Gradske deponije Obodina, na regionalnom putu Trebinje - Herceg Novi zaustavljen je saobraćaj zbog požara i dima.

Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje nalaze se na licu mjesta, potvrdili su za ATV iz trebinjske policije.

Požar deponija Trebinje ATV

"Stanje je alarmantno, na mjestu se nalaze vatrogasci, Civilna zaštita, brojni dobrovoljci, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić kao i čelnici PU Trebinje", javlja naš Bojan Nosović.