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Obustavljen saobraćaj na putu Trebinje - Herceg Novi, gori deponija!

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 13:47

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Гори депонија Требиње смеће отпад ватра
Foto: ATV

Na lokaciji Gradske deponije Obodina, na regionalnom putu Trebinje - Herceg Novi zaustavljen je saobraćaj zbog požara i dima.

Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje nalaze se na licu mjesta, potvrdili su za ATV iz trebinjske policije.

Пожар депонија Требиње
Požar deponija Trebinje
ATV

"Stanje je alarmantno, na mjestu se nalaze vatrogasci, Civilna zaštita, brojni dobrovoljci, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić kao i čelnici PU Trebinje", javlja naš Bojan Nosović.

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Tagovi :

Trebinje

Herceg Novi

požar

Deponija

vatra

obustavljen saobraćaj

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