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Narod priča: Ljubinje

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Izvor:

ATV

28.08.2026 14:20

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нови визуал народ прича
Foto: ATV

Biljana vas ove subote vodi u Hercegovinu, u Ljubinje, gdje vas očekuju priče o ljudima, tradiciji i mjestima koja čuvaju pamćenje ovog kraja.

U hercegovačkom kršu, tamo gdje kamen pamti više nego što ljudi mogu ispričati, vijekovima odolijeva jedan neobičan zeleni dub, simbol snage, trajanja i istrajnosti naroda ovog kraja.

Nedaleko od njega, u selu Mišljen, nalazi se crkva u kojoj je svoju prvu službu služio Sveti Vasilije Ostroški, jedan od najvećih svetitelja Srpske pravoslavne crkve.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

Narod priča sa Biljanom Stokić subotom u 18 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

ATV

Biljana Stokić

Narod priča

Ljubinje

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