Narod priča: Ljubinje

Izvor:
ATV
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Biljana vas ove subote vodi u Hercegovinu, u Ljubinje, gdje vas očekuju priče o ljudima, tradiciji i mjestima koja čuvaju pamćenje ovog kraja.
U hercegovačkom kršu, tamo gdje kamen pamti više nego što ljudi mogu ispričati, vijekovima odolijeva jedan neobičan zeleni dub, simbol snage, trajanja i istrajnosti naroda ovog kraja.
Nedaleko od njega, u selu Mišljen, nalazi se crkva u kojoj je svoju prvu službu služio Sveti Vasilije Ostroški, jedan od najvećih svetitelja Srpske pravoslavne crkve.
Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.
Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.
„Narod priča sa Biljanom Stokić“ subotom u 18 časova.
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