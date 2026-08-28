Narod priča: Ljubinje

Biljana vas ove subote vodi u Hercegovinu, u Ljubinje, gdje vas očekuju priče o ljudima, tradiciji i mjestima koja čuvaju pamćenje ovog kraja.

U hercegovačkom kršu, tamo gdje kamen pamti više nego što ljudi mogu ispričati, vijekovima odolijeva jedan neobičan zeleni dub, simbol snage, trajanja i istrajnosti naroda ovog kraja.

Nedaleko od njega, u selu Mišljen, nalazi se crkva u kojoj je svoju prvu službu služio Sveti Vasilije Ostroški, jedan od najvećih svetitelja Srpske pravoslavne crkve.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

„Narod priča sa Biljanom Stokić“ subotom u 18 časova.