Logo

Bitno: Znamo li šta jedemo i šta kupujemo na policama naših marketa?

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

26.08.2026 15:29

Komentari:

0
Битно: Знамо ли шта једемо и шта купујемо на полицама наших маркета?
Foto: atv

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o tome šta jedemo i šta zapravo kupujemo na policama naših marketa?

Koliko hrane proizvodimo sami, a koliko uvozimo? Šta od domaćih proizvoda može da parira uvoznim? Da li je uvozno često jeftinije i znači li domaće automatski i kvalitetnije? Kako se kontroliše hrana koja stiže na naše police, šta otkrivaju laboratorijske analize, šta nam govori deklaracija i na šta se potrošači najčešće žale?

Od njive i farme, preko granice i laboratorije, do marketa i našeg tanjira, pitaćemo šta proizvodimo, šta kupujemo i, na kraju, šta jedemo?

Za 'Bitno' govore: Belma Alihodžić, predstavnik Sektora za makroekonomski sistem Spoljnotrgovinske komore BiH, Negoslav Lukić, pomoćnik ministra za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Stojan Marinković,predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, Dušan Srdić, predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača „Reakcija“ Banja Luka i dr Dragan Knežević, direktor JU Veterinarski institut Republike Srpske „Dr Vaso Butozan“ Banja Luka.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

Bitno

Vesna Azić

Hrana

Uvoz

Komentari (0)

Više iz rubrike

Без плана: У ватреном обручу – како се борити против пожара?

Emisije

Bez plana: U vatrenom obruču – kako se boriti protiv požara?

5 h

0
Битно: Школовање дјеце код куће

Emisije

Bitno: Školovanje djece kod kuće

1 d

0
Бизинис план: Од свјетских тржишта до домаће привреде

Emisije

Bizinis plan: Od svjetskih tržišta do domaće privrede

1 d

0
Важно: Све учесталији напади на Србе у Хрватској

Emisije

Važno: Sve učestaliji napadi na Srbe u Hrvatskoj

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

01

Lovci spasili medvjedića iz duboke jame - VIDEO

15

55

Četvorogodišnjeg dječaka ugrizao poskok

15

52

Transportovana trudnica iz Trebinja u Banjaluku

15

34

Tramp o pregovorima sa Iranom: Ne žuri mi se

15

32

Zastrašujući snimak iz komšiluka: Pogledajte moćan udar munje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima