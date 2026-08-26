Bitno: Znamo li šta jedemo i šta kupujemo na policama naših marketa?

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o tome šta jedemo i šta zapravo kupujemo na policama naših marketa?

Koliko hrane proizvodimo sami, a koliko uvozimo? Šta od domaćih proizvoda može da parira uvoznim? Da li je uvozno često jeftinije i znači li domaće automatski i kvalitetnije? Kako se kontroliše hrana koja stiže na naše police, šta otkrivaju laboratorijske analize, šta nam govori deklaracija i na šta se potrošači najčešće žale?

Od njive i farme, preko granice i laboratorije, do marketa i našeg tanjira, pitaćemo šta proizvodimo, šta kupujemo i, na kraju, šta jedemo?

Za 'Bitno' govore: Belma Alihodžić, predstavnik Sektora za makroekonomski sistem Spoljnotrgovinske komore BiH, Negoslav Lukić, pomoćnik ministra za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Stojan Marinković,predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, Dušan Srdić, predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača „Reakcija“ Banja Luka i dr Dragan Knežević, direktor JU Veterinarski institut Republike Srpske „Dr Vaso Butozan“ Banja Luka.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.