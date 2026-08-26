Logo

Lovci spasili medvjedića iz duboke jame - VIDEO

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 16:01

Komentari:

0
Ловци спасили медвједића из јаме
Foto: Screenshot

Mali medvjed spašen je nakon što je upao u duboku i nepristupačnu jamu u lovištu "Prenj - Velež", objavljeno je na Fejsbuk stranici JLO "Lovac Mostar 1922".

Dvojica lovaca, članova JLO "Lovac Mostar 1922", Sekcije Podvelež, tokom obilaska jednog od vodopojilišta u lovištu naišla su na prizor koji ih je zadržao.

Поскок на Бањ брду

Region

Četvorogodišnjeg dječaka ugrizao poskok

U dubokoj rupi među stijenama nalazio se mali medvjed koji je, kako navode lovci, očigledno upao u jamu iz koje sam nije mogao izaći.

Uspješna akcija

Zbog strmih i klizavih stijena nije se mogao popeti prema izlazu, pa je ostao zarobljen na dnu.

Lovci su mu odlučili pomoći.

Nakon što su pažljivo spustili konop u jamu, medvjedić je nakon nekoliko pokušaja prihvatio konop zubima i počeo se penjati.

Хеликоптер МУП-а Републике Српске

Republika Srpska

Transportovana trudnica iz Trebinja u Banjaluku

Uz njegov trud, ali i pomoć lovaca koji su mu omogućili da dođe do izlaza, mali je medvjed uspio svladati prepreku.

Nakon što je izašao iz jame, nastavio je svoj put prema prirodnom staništu, piše "Radiosarajevo".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Medvjed

Lovci

Komentari (0)

Više iz rubrike

Кофер је врста торбе која се најчешће користи за пренос одјеће и осталих ствари које су вам неопходне приликом путовања. Једна од главних карактеристика кофера је отварање на половини чиме је омогућено једноставно стављање и вађење ствари. За неке људе, кофер и његов стил представљају богатство и статус власника.

Zanimljivosti

Ovaj znak je najzadovoljniji kada pakuje kofere i kreće u avanturu

4 h

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Zanimljivosti

Od 31. avgusta počinje finansijsko vaskrsenje: Ova 3 znaka ostavljaju besparicu iza sebe

1 d

0
Приказане руке које држе више новчаница евра.

Zanimljivosti

Stvari kreću nabolje za ova tri znaka: Pare više neće biti problem

1 d

0
Малдини, Канаваро и Неста стигли у eFootball 2027: Да ли је ово најбољи дефанзивни пакет?

Zanimljivosti

Maldini, Kanavaro i Nesta stigli u eFootball 2027: Da li je ovo najbolji defanzivni paket?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

50

U ponedjeljak protest vozača ispred zgrade EU u Sarajevu

19

37

Veća podrška oboljelima od rijetkih bolesti i njihovim porodicama

19

33

Marinović pred revanš: Moramo odigrati pametno

19

29

Zastrašujući trenutak udara! Bujica uništava masivnu zgradu, nosi ljude poput mrava! sve nestaje u djeliću sekunde! Strahuje se da će biti još mrtvih!

19

21

Iz Haga još nema ljekarskih izvještaja o stanju generala Mladića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima