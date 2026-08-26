Lovci spasili medvjedića iz duboke jame - VIDEO

Mali medvjed spašen je nakon što je upao u duboku i nepristupačnu jamu u lovištu "Prenj - Velež", objavljeno je na Fejsbuk stranici JLO "Lovac Mostar 1922".

Dvojica lovaca, članova JLO "Lovac Mostar 1922", Sekcije Podvelež, tokom obilaska jednog od vodopojilišta u lovištu naišla su na prizor koji ih je zadržao.

Region Četvorogodišnjeg dječaka ugrizao poskok

U dubokoj rupi među stijenama nalazio se mali medvjed koji je, kako navode lovci, očigledno upao u jamu iz koje sam nije mogao izaći.

Uspješna akcija

Zbog strmih i klizavih stijena nije se mogao popeti prema izlazu, pa je ostao zarobljen na dnu.

Lovci su mu odlučili pomoći.

Nakon što su pažljivo spustili konop u jamu, medvjedić je nakon nekoliko pokušaja prihvatio konop zubima i počeo se penjati.

Republika Srpska Transportovana trudnica iz Trebinja u Banjaluku

Uz njegov trud, ali i pomoć lovaca koji su mu omogućili da dođe do izlaza, mali je medvjed uspio svladati prepreku.

Nakon što je izašao iz jame, nastavio je svoj put prema prirodnom staništu, piše "Radiosarajevo".