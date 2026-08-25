Stvari kreću nabolje za ova tri znaka: Pare više neće biti problem

Kraj avgusta mogao bi da donese dugo očekivano olakšanje pripadnicima tri znaka Zodijaka. Poslije mjeseci tokom kojih su se problemi nizali, planovi komplikovali, a odgovori koje su čekali nikako nisu stizali, od 27. avgusta stvari bi konačno mogle da krenu nabolje.

Za njih počinje period u kojem se otvaraju nova vrata, rješavaju stare nedoumice i vraća osjećaj da ponovo drže konce života u svojim rukama.

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Tri horoskopska znaka ulaze u period u kojem bi ono što je dugo stajalo u mjestu konačno moglo da se pokrene. Veliki preokret ne mora da se dogodi preko noći – ponekad su dovoljni jedna poruka, neočekivani telefonski poziv, poslovna ponuda ili susret koji dolazi u pravom trenutku da se otvore vrata koja su dugo delovala čvrsto zatvorena.

Najviše razloga za optimizam moglo bi da bude na polju posla i finansija, gdje se naziru nove prilike i rješenja za probleme koji ih već neko vrijeme opterećuju. Ipak, ni ljubav neće ostati po strani, pa bi kraj avgusta pojedinim pripadnicima ovih znakova mogao da donese zanimljiva poznanstva, važne razgovore ili dugo očekivani pomak u emotivnom životu.

Bik: Trud konačno počinje da se isplaćuje

Bikovi najbolje znaju koliko su im prethodni mjeseci testirali strpljenje. Radili su, čekali pravi trenutak i pokušavali da sačuvaju stabilnost čak i onda kada okolnosti nisu išle u njihovu korist. Od 27. avgusta, međutim, njihov trud mogao bi konačno da počne da daje konkretne rezultate.

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Poslovna ponuda, povoljniji dogovor ili prilika za dodatnu zaradu mogli bi da im donesu osjećaj sigurnosti koji im je u posljednje vrijeme nedostajao. Ne mora odmah biti riječ o velikom finansijskom dobitku – mnogo važniji biće osjećaj da su se stvari konačno pokrenule sa mrtve tačke.

Na poslu bi njihov trud mogao da privuče pažnju pravih ljudi, a prilika koja u početku djeluje kao mali korak naprijed kasnije bi mogla da se pokaže kao mnogo značajnija prekretnica.

Lav: Važna vijest stiže preko druge osobe

Lavovima sreća ovog puta možda neće pokucati direktno na vrata – mogla bi da stigne preko druge osobe. Stari poznanik, nekadašnji kolega, prijatelj ili poslovni kontakt mogao bi da im prenese informaciju koja će se ispostaviti kao mnogo važnija nego što su u prvi mah očekivali.

Zato bi od 27. avgusta trebalo posebno da obrate pažnju na pozive, poruke i naizgled usputne razgovore. Jedna preporuka ili pravi kontakt u pravom trenutku mogli bi da im otvore vrata novog posla, zanimljivog projekta ili dodatnog izvora zarade.

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Istovremeno, finansijska situacija počinje da se stabilizuje. Lavovima novac možda neće pasti sa neba, ali bi mogli da pronađu način da povećaju prihode, riješe dugotrajni finansijski problem ili konačno malo rasterete kućni budžet.

Škorpija: Konačno stiže rješenje problema

Za Škorpije najveća nagrada krajem avgusta možda neće biti novac, već nešto mnogo dragocjenije – mir. Problem koji se dugo razvlačio i oduzimao im energiju mogao bi konačno da dobije svoj epilog. Bilo da je riječ o dugu, neriješenoj papirologiji, poslovnom dogovoru, porodičnoj situaciji ili odnosu koji ih već mjesecima opterećuje, od 27. avgusta stvari bi mogle da počnu da se raspetljavaju.

Tek kada teret počne da nestaje, Škorpije bi mogle da shvate koliko ih je zapravo iscrpljivao. Osjećaj da je jedno teško poglavlje konačno iza njih donijeće im olakšanje i prostor da se posvete novim planovima.

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Povoljniji period nazire se i na finansijskom planu. Novac koji već neko vrijeme čekaju mogao bi konačno da stigne, a moguće je i rješenje koje će im pomoći da smanje troškove i lakše raspolažu budžetom.

(ŽenaBlic)