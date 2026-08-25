Ovo je zemlja u kojoj se pojede najviše sladoleda po osobi na svijetu

Iako mnoge zemlje imaju svoju verziju sladoleda, čini se da ga niko ne voli toliko kao stanovnici Novog Zelanda. Sa potrošnjom koja nadmašuje sve ostale, ova ostrvska nacija je na prvom mjestu u svijetu po količini sladoleda koja se pojede po glavi stanovnika.

Prema Svjetskom pregledu stanovništva za 2026. godinu, Novi Zeland je globalni lider u potrošnji ovog deserta, piše Food Republic.

Ova rang lista može biti iznenađujuća, s obzirom na to da se Italija, poznata po svom sladoledu, ili SAD, odakle potiče meki sladoled, često smatraju vodećim svjetskim nacijama za sladoled. Međutim, statistika je jasna: sa prosjekom od 28,4 litra po glavi stanovnika godišnje, Novozelanđani konzumiraju najviše sladoleda. Finska, Švedska i Danska su takođe visoko na listi, a sve su ispred Italije. Italija, sa osam litara po glavi stanovnika, zauzima tek deveto mjesto.

Sladoled na Novom Zelandu od 19. vijeka

Velika potrošnja sladoleda na Novom Zelandu ima duboke korene. Desert se tamo pojavio još u 19. vijeku, a njegova popularnost je značajno porasla 1920-ih i 1930-ih, delimično zahvaljujući kampanjama koje su isticale zdravstvene koristi mliječnih proizvoda.

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Laka dostupnost kvalitetnog mlijeka i rast velikih proizvođača, kao što je Tip Top, učinili su sladoled sastavnim djelom novozelandske kulture i podstakli razvoj tamošnje scene.

Spoj tradicije i modernih trendova

Novi Zeland takođe ima svoju tradiciju proizvodnje sladoleda, koja datira više od jednog vijeka unazad, a najpoznatiji autohtoni ukus je „hoki poki“. Ovaj ukus, sada popularan u Australiji, nastao je u gradu Danidinu krajem 19. vijeka. Prvobitno se sastojao od sladoleda od vanile sa komadićima hrskavog karamela, poznatog kao „saćasti tofi

Recept se mijenjao tokom vremena, a oko 1980. godine, Tip Top je zamijenio velike komade karamele manjim kuglicama radi lakše proizvodnje. „Hokej poki“ je sada dostupan širom Novog Zelanda i smatra se jednim od simbola „Kivijane“, lokalne popularne kulture po uzoru na američku kulturu sredine 20. vijeka.

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Scena sladoleda na Novom Zelandu, međutim, nije ostala samo na tradiciji. Inovacije se stalno razvijaju, a sa popularizacijom društvenih mreža pojavile su se nove, vizuelno atraktivne verzije. Jedna od njih je „pravi voćni sladoled“.

Pravi se mješanjem sladoleda od vanile sa zamrznutim voćem i služi se u visokim gomilama, slično kao meki desert. To je fotogeničan desert koji je toliko popularan da se ispred poslastičarnica koje ga nude često stvaraju dugi redovi.

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