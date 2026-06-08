Povučen popularni sladoled iz prodaje

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda „Ledo Kvatro klasik“ sladoled ukusa kakao-lješnik, vanila, čokolada i straćatela, neto 495 g/900 ml, lot: L260227, rok upotrebe: 27. avgusta 2027. godine, iz preventivnih razloga, radi provjere ambalaže.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbjednost hrane i utvrđivanju postupaka u oblastima bezbjednosti hrane, saopšteno je, prenosi Glas Srpske

„Kompanija Ledo plus već više od 65 godina posluje u skladu sa najvišim industrijskim standardima. Bezbjednost potrošača nam je na prvom mjestu, a održavanje vrhunskog nivoa kvaliteta naših proizvoda naš je prioritet“, poručili su iz Leda.