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Tragedija u Hrvatskoj: Dijete (9) se ugušilo u školi tokom jela

08.06.2026 17:53

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Трагедија у Хрватској: Дијете (9) се угушило у школи током јела
Foto: ATV

Tragičan događaj potresao je u poned‌jeljak Veliku Goricu. Učenik jedne osnovne škole preminuo je nakon što se tokom obroka počeo gušiti hranom, saznaje RTL Danas iz izvora upoznatog sa slučajem.

Kako pišu novinarke RTL-a Dunja Stanković i Ivana Ivanda Rožić prema nezvaničnim informacijama, riječ je o devetogodišnjem d‌ječaku koji je pohađao drugi razred osnovne škole. Navodno je tokom jela u usta istovremeno stavio dvije krofne, nakon čega je došlo do gušenja. Na mjesto događaja odmah je pozvana Hitna medicinska pomoć. Uprkos brzoj intervenciji i naporima radnika hitnih službi, d‌ječaku nažalost nije bilo spasa.

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Tagovi :

Hrvatska

gušenje

Dijete

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