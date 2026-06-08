Tragedija u Hrvatskoj: Dijete (9) se ugušilo u školi tokom jela

Tragičan događaj potresao je u poned‌jeljak Veliku Goricu. Učenik jedne osnovne škole preminuo je nakon što se tokom obroka počeo gušiti hranom, saznaje RTL Danas iz izvora upoznatog sa slučajem.

Kako pišu novinarke RTL-a Dunja Stanković i Ivana Ivanda Rožić prema nezvaničnim informacijama, riječ je o devetogodišnjem d‌ječaku koji je pohađao drugi razred osnovne škole. Navodno je tokom jela u usta istovremeno stavio dvije krofne, nakon čega je došlo do gušenja. Na mjesto događaja odmah je pozvana Hitna medicinska pomoć. Uprkos brzoj intervenciji i naporima radnika hitnih službi, d‌ječaku nažalost nije bilo spasa.