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"Sljedeći generalni sekretar treba da bude neutralan i nezavisan"

Autor:

ATV
08.06.2026 17:41

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"Сљедећи генерални секретар треба да буде неутралан и независан"

Sljedeći generalni sekretar UN treba da bude neutralan, nezavisan i privržen Povelji UN, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Želio bih da potvrdim našu punu podršku potrebi da generalni sekretar bude neutralan, nezavisan i privržen Povelji UN u cjelini, a ne samo da govori `Kosovo ima pravo na samoopredjeljenje`, a `Krim je teritorijalni integritet Ukrajine`, prenosi Srna

Ovo je ključ i moramo biti sigurni da bi generalni sekretar ovog puta zaista bio drugačiji", rekao je Lavrov na sastanku sa kandidatom za generalnog sekretara UN i bivšim predsjednikom Čilea Mišel Bašelet.

Mandat sadašnjeg generalnog sekretara UN Antonija Guteresa ističe 31. decembra. U toku je proces izbora i imenovanja njegovog nasljednika.

Sljedeći generalni sekretar će preuzeti tu ulogu u januaru 2027. godine i služiće petogodišnji mandat, koji može da se obnovi na dodatnih pet godina

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Tagovi :

Sergej Lavrov

Ujedinjene nacije

Povelja UN

Rusija

generalni sekretar UN

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