Iran: Brodovi plaćaju do dva miliona dolara za prolaz kroz Hormuz

BRODOVI trenutno plaćaju naknadu za prolaz kroz Hormuški moreuz u prosjeku od 1,5 miliona do dva miliona dolara, izjavio je član Odbora za planiranje i budžet iranskog parlamenta Mohsen Zanganeh, prema izvještaju iranske novinske agencije Fars.

U maju je potpredsjednik iranskog parlamenta Ali Nikzad objavio nacrt plana za upravljanje Hormuškim moreuzom u 12 tačaka, podsjeća Fars. Osnovana je i nova državna agencija čiji je zadatak da sprovodi plan upravljanja u saradnji s Ministarstvom ekonomije i pod nadzorom Vrhovnog nacionalnog bezbjednosnog savjeta, napominje iranska novinska agencija.

Hormuz kao važan adut Teherana u pregovorima

Prihod od naplate naknade uplaćen je u državnu kasu, u skladu sa zakonima o budžetu, i troši se u „utvrđene“ svrhe, navodi Fars. Ekonomski stručnjak Mansur Zaranejad procijenio je za Fars da bi naplata tranzitnih naknada Iranu trebalo da donese maksimalno 7,5 milijardi dolara godišnje.

Stvarna važnost tog plovnog puta jeste njegov strateški položaj i uticaj eventualnih poremećaja u moreuzu na tržište energenata, lance snabdijevanja i svjetsku ekonomiju, naglasio je ekonomista, i upravo je zato Hormuz, po njegovim riječima, važan adut Teherana u pregovorima.

Odredišta uglavnom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Agencija za upravljanje moreuzom (PGSA) počela je s radom početkom maja i do sada je primila zahtjeve više od 300 stranih plovila za izdavanje dozvole za bezbjedan tranzit, citirao je Fars prošle sedmice navode PGSA.

Većina zahtjeva, njih čak 77 odsto, pristigla je od brodova koji su izlazili iz Persijskog zaliva, navela je PGSA u objavi na platformi Iks (X). Kao odredišta brodovi su uglavnom navodili azijske zemlje, prije svega Kinu i Indiju.

Odredišta plovila koja su podnijela zahtjeve za ulazak u Persijski zaliv uglavnom su bila u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, izvijestila je PGSA, prema Farsu.

Iran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad Hormuzom, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi „prijateljskih“ zemalja, pak, prolaze kroz moreuz u koordinaciji s iranskom vojskom.