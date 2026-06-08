Samardžić obilježio 3x3 turnir u Ugljeviku

Ekipa Salon Torlaković, za koju su nastupali igrači iz Banjaluke, osvojila je turnir u Ugljeviku, odigran u sklopu 3x3 Lige Republike Srpske, a koji je imao status turnira A kategorije.

Za šampionski tim, koji je u finalu savladao Aluplastik Živinice sa 22:19, nastupali su Sergej Todorović, Vanja Samardžić, Andrej Mikeš i Ognjen Bilanović.

“Prije svega želim da poželim sreću svim igračima, ali i organizatorima na otvaranju nove sezone. Drugi put na turnir sa istom ekipom i nije bilo lako, jer smo u grupnoj fazi bili bolji. I na to sve, u nokaut fazi odmah težak rival iz Srbije, ali na kraju sreća i spretnost je bila na našoj strani”, kazao je Samardžić, koji je proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) turnira.

Za poraženi tim igrali su Ado Korkutović, Srđan Tešić, Meris Mazalović i Mudžahid Smajlović.

Treće mjesto pripalo je ekipi Prnjavor MeridianBet za koju su igrali Dejan Lazić, Srđan Adamović, Viktor Blagovčanin i David Maksimović.

Otvaranjem nove sezone zadovoljan je i predsjednik 3x3 Republika Srpska Ljubiša Šikarac, koji je izrazio zahvalnost partnerima lige.

“Već osam godina trajemo i mogu reći sa velikim uspjehom. Idemo svake godine korak naprijed, a tako i ove godine. Sigurno je da danas čeka pakleno basketaško ljeto u Srpskoj i vjerujem da će publika uživati”, kazao je Šikarac, te uputio zahvalnost predsjedniku Republike Srpske na podršci.

Karavan 3x3 lige Republike Srpske igra se ponovo narednog vikenda, kada se u subotu na programu turniri B kategorije u Petrovu i Milićima, zatim u nedjelju u Foči, te u Derventi turnir A kategorije uz prenos na Arena Sport TV.