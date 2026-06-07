Basketaši Srbije na korak od svjetskog zlata: Orlovi protiv Letonije za medalju

Autor:ATV
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Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 nastavlja pohod ka tituli svjetskog šampiona.
Nakon dramatične pobjede u četvrtfinalu nad Holandijom (21:19), srpski basketaši su obezbijedili plasman u polufinale prvenstva u Varšavi.
Nakon velikog preokreta u završnici meča protiv Holanđana, srpski tim je pokazao šampionski karakter, a sada ih očekuje odlučujući okršaj za prolaz u finale.
Rival Srbije u polufinalu je nezgodna ekipa Letonije. U drugom polufinalnom paru sastaju se Njemačka i Francuska.
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