Basketaši Srbije na korak od svjetskog zlata: Orlovi protiv Letonije za medalju

Nakon dramatične pobjede u četvrtfinalu nad Holandijom (21:19), srpski basketaši su obezbijedili plasman u polufinale prvenstva u Varšavi.

Nakon velikog preokreta u završnici meča protiv Holanđana, srpski tim je pokazao šampionski karakter, a sada ih očekuje odlučujući okršaj za prolaz u finale.

Rival Srbije u polufinalu je nezgodna ekipa Letonije. U drugom polufinalnom paru sastaju se Njemačka i Francuska.