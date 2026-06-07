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Basketaši Srbije na korak od svjetskog zlata: Orlovi protiv Letonije za medalju

Autor:

ATV
07.06.2026 08:43

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Кошаркашка репрезентација Србије
Foto: Košarkaši savez Srbije

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 nastavlja pohod ka tituli svjetskog šampiona.

Nakon dramatične pobjede u četvrtfinalu nad Holandijom (21:19), srpski basketaši su obezbijedili plasman u polufinale prvenstva u Varšavi.

Nakon velikog preokreta u završnici meča protiv Holanđana, srpski tim je pokazao šampionski karakter, a sada ih očekuje odlučujući okršaj za prolaz u finale.

Rival Srbije u polufinalu je nezgodna ekipa Letonije. U drugom polufinalnom paru sastaju se Njemačka i Francuska.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

košarka

basketaši Srbije

Svjetsko prvenstvo 2026

Orlovi

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