Broj slučajeva ebole u Kongu premašio 1.200

Broj slučajeva virusa ebole u Demokratskoj Republici Kongo dostigao je 1.203, uključujući 321 smrtni ishod, od trenutka kada je nova epidemija proglašena sredinom maja, saopštile su zdravstvene vlasti u najnovijem izvještaju objavljenom u petak uveče.

Prema podacima Ministarstva zdravlja, do sada je zabilježeno 148 oporavljenih pacijenata, dok se 419 osoba nalazi u izolaciji ili na bolničkom liječenju.

Epidemija, uzrokovana sojem Bundibuđo (Bundibugyo), zahvatila je 34 zdravstvene zone u tri pokrajine, uključujući Ituri, koji je epicentar krize, te Sjeverni i Južni Kivu.

Zdravstveni zvaničnici kao glavne izazove navode otpor zajednica prema postmortalnom testiranju, nedovoljne kapacitete za liječenje u Ituriju, te stopu praćenja kontakata koja je i dalje ispod ciljanih 95 odsto.

"Vlada podsjeća da je borba protiv ebole odgovornost svih. Pozivamo građane da prijave svaki sumnjiv slučaj, pridržavaju se higijenskih mjera i izbjegavaju rukovanje tijelima preminulih", navedeno je iz Ministarstva.

Direktor Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC) Žan Kaseja izjavio je da su partneri, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO), Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti, te francuske i kongoanske vlasti, u potpunosti angažovani na suzbijanju epidemije.

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adanom Gebrejesus upozorio je da rat dodatno otežava borbu protiv ebole, jer blokira pristup pogođenim područjima, raspršuje kontakte i povećava strah među stanovništvom.