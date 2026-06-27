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Dodik: Srpska je svetinja i treba je učiniti mitom

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 14:04

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Додик: Српска је светиња и треба је учинити митом
Foto: ATV

Republika Srpska je svetinja i treba je učiniti mitom, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je ukazao da je politička borba na domaćem terenu dozvoljena i da bi trebalo da bude sasvim normalna, ali kada je nivo BiH onda Republika Srpska treba i mora da pokaže potpuno jedinstvo.

"Da jasno znamo naše strateške ciljeve, da ih na pažljiv način odmjerimo i da te ciljeve branimo. Ukoliko to ne budemo činili, svi oni koji su zlonamjerni ili žele loše Republici Srpskoj uspjeće u nekom vremenu bez našeg jedinstva", zaključio je Dodik.

Dodik je naveo da je i Vidovdan veliki mitski datum srpske istorije, od Kosovskog boja pa sve kroz istoriju.

"Za Vidovdan su vezani mnogi uspjesi, ali i neki tragični događaji našeg naroda, i zato Vidovdan ima poseban značaj obilježavanja. Tada institucije Republike Srpske daju počast svim onima koji su doprinijeli njenom razvoju, a nesumnjivo je da su naši borci najznačajniji koji su upisali u istoriju", rekao je Dodik.

Podsjetio je da na upornu borbu da se poboljša status boračke populacije, te je ocijenio da se uspijevala održati visoka pažnja prema borcima.

Dodik je naveo da su danas to riješili na sistemski način, povećavajući i utvrdivši borački dodatak i sva druga primanja koja su vezana za borce.

"Republika Srpska je svetinja, treba da to učiniti mitom i za generacije koje dolaze, da ih okupimo i da im Srpsku predajemo sa čvrstim uvjerenjem da treba da se odbrani i da opstane, da se ne uruši, a to bi moglo. Političari moraju da vode više računa", rekao je Dodik novinarima u Doboju.

Srna

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

SNSD

Vidovdan

Komentari (1)

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