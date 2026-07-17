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Nasilnik brutalno tukao suprugu pred njihovom maloljetnom djecom

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 22:44

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U Mladenovcu je uhapšen Nenad M. (52) zbog sumnje da je pred maloljetnom djecom brutalno pretukao svoju suprugu.

Kako Telegraf saznaje, policiju je pozvala uznemirena žena, koja je uspjela da izađe iz stana nakon višesatnog nasilja.

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Prijavila je da ju je suprug bez ikakvog povoda fizički napao i nanio joj više povreda.

Prema njenim riječima, tokom svađe ju je najpre pogodio za sada neutvrđenim predmetom u glavu, a potom je počeo da je šamara, udara i baca. Navodno joj je više puta udarao glavu o zid i pod.

Sve, kako je ispričala policiji, posmatralo je njihovo dvoje male djece, među kojima je i tek rođena beba.

Policija je ubrzo pronašla i uhapsila osumnjičenog. Kako se saznaje, u trenutku hapšenja bio je u alkoholisanom stanju, nakon čega je prevezen u zdravstvenu ustanovu radi pregleda.

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Žrtva je policiji ispričala da ovo nije bio prvi put da trpi nasilje i da ju je suprug i ranije tukao i zlostavljao tokom braka.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu protiv N. M. biće vođen dalji postupak, dok policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.

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Mladenovac

nasilje u porodici

Policija

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