Zabrinutost u Norveškoj: Poznato zdravstveno stanje kraljice Mete Marit poslije transplantacije pluća

Norveška kraljica Mete-Marit doživjela je "komplikacije" nakon transplantacije pluća, zbog čega danas nije prisustvovala ceremoniji polaganja zakletve svog supruga.

Novi kralj Hokon VIII, koji je postao kralj kada je njegov otac, kralj Harald V, preminuo u petak ujutru u 89. godini, danas je položio zakletvu na vjernost ustavu zemlje.

Međutim, njegova supruga, koja je pod lupom javnosti zbog svojih veza sa pokojnim američkim milijarderom pedofilom Džefrijem Epstajnom, propustiće ovaj istorijski dan jer će biti pod ljekarskim nadzorom zbog "komplikacija" nakon operacije koja je izvršena u junu.

Kraljica, čiji je sin iz prethodne veze ranije ove godine proglašen krivim za silovanje i nasilje u porodici, takođe nije mogla da prisustvuje crkvenoj komemoraciji za svog pokojnog svekra tokom vikenda.

Norveška kraljevska porodica objavila je saopštenje pulmologa dr Are Holma iz Nacionalne bolnice Norveške, kojim je potvrđeno odsustvo 53-godišnje kraljice.

"Nije neuobičajeno da dođe do komplikacija nakon transplantacije pluća. Kraljica je od operacije u nekoliko navrata imala komplikacije, uključujući i danas", rekao je on i dodao:

"Zbog toga kraljica mora da bude pod nadzorom tokom cijelog dana. Kraljica, stoga, nažalost neće moći da prisustvuje ceremoniji polaganja zakletve u Stortingu. Njeno kraljevsko visočanstvo prestolonaslednica Ingrid Aleksandra pratiće Njegovo Veličanstvo kralja. Kraljica Sonja i princ Svere Magnus prisustvovaće polaganju zakletve iz sale Stortinga".

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Ova 53-godišnjakinja takođe je uklonjena iz programa događaja koji je dostupan na internet stranici Kraljevskog doma, a novom kralju će se umjesto nje pridružiti njegova djeca, princeza Ingrid i princ Svere, zajedno sa njegovom majkom, kraljicom Sonjom.

Nova kraljica već nekoliko godina boluje od hronične plućne fibroze. Njeno stanje se značajno pogoršalo tokom prethodnih šest mjeseci, a početkom ovog ljeta stavljena je na listu čekanja za transplantaciju pluća.

Ljekari su rekli da je ovaj postupak posljednja mogućnost kada se procijeni da pacijent bez novih pluća ima manje od dvije godine života. Nakon operacije, Kraljevski dom Norveške potvrdio je da je transplantacija uspešno obavljena i da je "sve do sada proteklo dobro".

U julu je buduća kraljica suspendovala svoje zvanične dužnosti, a norveški kraljevski dvor je saopštio da će "biti duži period rehabilitacije i obuke tokom kojeg u početku neće biti novosti".

Hokon je tada potvrdio da će smanjiti svoje javne angažmane kako bi provodio vrijeme sa suprugom, međutim, to bi se moglo promijeniti sada kada je novi kralj Norveške.

Polaganje zakletve dolazi nekoliko dana nakon što su hiljade ožalošćenih sišle u Oslo da odaju počast pokojnom kralju, polažući cvijeće, zastave i kartice saučešća ispred kraljevske palate.

Harald, koji je rođak britanskog kralja Čarlsa lll, preminuo je nakon prijema u bolnicu u Oslu gdje je liječen od hemolitičke anemije, poremećaja koji uzrokuje uništavanje crvenih krvnih zrnaca abnormalno brzim tempom.

U subotu uveče novi kralj je odao počast svom pokojnom ocu u svom prvom zvaničnom govoru kao monarh, u kojem je zahvalio Haraldu "na svemu što je bio i svemu što je uradio".

Pokojni kralj uživao je ogromnu podršku uprkos nizu skandala koji su proganjali njegovu porodicu u posljednjem dijelu njegove 35-godišnje vladavine.

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Anketa koju je u utorak objavio javni emiter Norveška radiodifuzna korporacija pokazala je da je podrška monarhiji očigledno porasla nakon Haraldove smrti.

Skoro tri od četiri Norvežana (72 odsto) reklo je da podržava monarhiju, što je porast od osam poena u poređenju sa prethodnom anketom u maju, prema anketi sprovedenoj tokom vikenda. Prošla godina je bila turbulentna za norvešku kraljevsku porodicu.

Mete-Marit se suočila sa intenzivnom kontrolom nakon objavljivanja dosijea Epstajn, koji su otkrili da je 2013. godine boravila u rezidenciji pedofila u Palm Biču, nakon što je on osuđen za nuđenje seksa od devojčica starih 14 godina.

Nova kraljica je ove godine tvrdila da ju je Epstajn doveo u zabludu dok je pokušavala da obuzda posledice skandala. Pored njenih veza sa pedofilom, sin Mete-Marit, Marijus Borg Hojbi, trenutno je u kućnom pritvoru dok čeka žalbu na četvorogodišnju kaznu za dve presude za silovanje.

U junu ga je sud u Oslu proglasio krivim za napad na bivšu devojku, Noru Haukland, upućivanje pretnji i počinjenje saobraćajnih prekršaja, iako je oslobođen po dve druge tačke optužnice za silovanje.

Dvadesetdevetogodišnjak je bio optužen za seksualni napad na četiri žene koje su spavale ili na drugi način nisu mogle da se odupru između 2018. i 2024. godine.

Iako ne posjeduje kraljevsku titulu niti obavlja službene dužnosti, dugo je bio blisko povezan sa norveškom kraljevskom porodicom.

U ponedjeljak je bio među onima koji su premestili kovčeg pokojnog kralja u kapelu kraljevske palate u Oslu, a takođe mu je dozvoljeno da prisustvuje Haraldovoj sahrani 9. septembra.

(telegraf)