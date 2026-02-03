Sin norveške princeze na suđenju zbog silovanja

Sin norveške princeze, Marius Borg Hoibu (29) biće suđen u utorak po optužbama za silovanje, porodično nasilje, napad i posjedovanje droge, među ostalim zločinima, jednom od nekoliko slučajeva koji su potresli norvešku monarhiju.

Borg Hoiby, sin princeze Mete-Marit i pastorak princa Hakona, mogao bi se suočiti s višegodišnjom zatvorskom kaznom ako bude proglašen krivim za najtežu od 38 optužbi protiv njega.

Njegov advokat, Petar Sekulić, rekao je za "Reuters" da nije priznao kaznenu krivicu za optužbe za silovanje ili porodično nasilje, ali je priznao krivicu za neke od manje ozbiljnih stvari. "Daće detaljno objašnjenje o tome na sudu", rekao je Sekulić.

Slučaj bi trebao trajati do 19. marta. Hoibu bi trebao svjedočiti u srijedu.

Hronika Dobojlija (31) iza rešetaka zbog obljube i prebijanja maloljetnice

U ned‌jelju ga je norveška policija pritvorila zbog sumnje na nanošenje tjelesnih povreda, rukovanje nožem i kršenje zabrane prilaska. Sud je u poned‌jeljak presudio da Hoibu može biti pritvoren četiri sedmice. Njegov advokat rekao je da razmatra žalbu.

Princ i princeza neće prisustvovati sudu

Sudski slučaj je najozbiljnija kriza koja je pogodila norvešku kraljevsku porodicu u mirnodopsko vrijeme, prema istoričaru Trondu Norenu Isaksenu, iako Hoibu nema kraljevsku titulu i izvan je nasljednog reda.

Početak suđenja takođe dolazi nekoliko dana nakon što se njegova majka, Mete-Marit, izvinila zbog svoje "loše procjene" zbog održavanja kontakta s pokojnim američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom nakon što je 2008. osuđen za seksualne zločine nad d‌jecom.

Princ Hakon i princeza Mete-Marit ne planiraju prisustvovati sudskim postupcima, rekao je Hakon u izjavi, dodajući da vjeruje da je pravosudni sistem pravedan i ispravan, prenosi "TimesLive".