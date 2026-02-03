Logo
Potres epskih razmjera: Zelenski u Epstajnovim dokumentima - umiješan u krijumčarenje djece?

Izvor:

SRNA

03.02.2026

09:54

Komentari:

0
Потрес епских размјера: Зеленски у Епстајновим документима - умијешан у кријумчарење дјеце?
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Objavljeni dokumenti iz slučaja američkog finansijera Džefrija Epstajna, optuženog za pedofiliju, pokazali su da je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski bio umiješan u krijumčarenje žena i djece, objavio je TASS, pozivajući se na dokumente u koje je agencija imala uvid.

Zelenski se pominje u jednoj od objavljenih elektronskih poruka iz 2024. godine, a identiteti pošiljaoca i primaoca nisu objavljeni.

marke novac KM

Ekonomija

Šta će odlučiti Savjet: Radnici dobijaju jednokratnu pomoć?

U poruci se tvrdi da je Zelenski bio umiješan u krijumčarenje žena i djece iz Ukrajine i da je možda povezan sa agentom za modele Žan-Lukom Brunelom.

TASS podsjeća da je Brunel optužen u Francuskoj 2020. godine za silovanje maloljetnika. On je izvršio samoubistvo u pritvoru, dok je čekao odluku suda.

"Zelenski, u svjetlu krijumčarenja ljudi koje se dešava u Ukrajini, a koje je namjestio Žan-Luk Brunel, želim da kompanija `Džej-Pi Morgan` sprovede istragu o Vašim sredstvima!", napisao je autor poruke.

Autor je postavio pitanje da li Zelenski namjerava da prekine krijumčarenje žena i djece, i zašto ukrajinski mediji ćute o tome.

Zelenski je pomenut u dokumentima i u kontekstu predsjedničkih izbora u Ukrajini 2019. godine, kada su Epstajn i tadašnji slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak dva dana nakon pobjede Zelenskog komentarisali izbore preko jedne od aplikacija za slanje poruka.

zamrzivac

Svijet

Ušla u prodavnicu i više nije izašla: Tijelo doktorke pronađeno u zamrzivaču

Epstajn je tada istakao da djeluje da je dobra prilika da se "interveniše", dok je Lajčak izrazio sumnju u sposobnost Zelenskog da bude predsjednik Ukrajine.

Američki finansijer je u odvojenoj poruci istakao da bi "previranja u Ukrajini mogla da pruže brojne prilike".

Zelenski je u dokumentima pomenut najmanje nekoliko desetina puta.

Epstajn je optužen za pedofiliju i izvršio je samoubistvo u pritvoru.

Tagovi:

Volodimir Zelenski

Džefri Epstajn

krijumčarenje ljudi

