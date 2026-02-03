Izvor:
SRNA
03.02.2026
09:54
Komentari:0
Objavljeni dokumenti iz slučaja američkog finansijera Džefrija Epstajna, optuženog za pedofiliju, pokazali su da je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski bio umiješan u krijumčarenje žena i djece, objavio je TASS, pozivajući se na dokumente u koje je agencija imala uvid.
Zelenski se pominje u jednoj od objavljenih elektronskih poruka iz 2024. godine, a identiteti pošiljaoca i primaoca nisu objavljeni.
U poruci se tvrdi da je Zelenski bio umiješan u krijumčarenje žena i djece iz Ukrajine i da je možda povezan sa agentom za modele Žan-Lukom Brunelom.
TASS podsjeća da je Brunel optužen u Francuskoj 2020. godine za silovanje maloljetnika. On je izvršio samoubistvo u pritvoru, dok je čekao odluku suda.
"Zelenski, u svjetlu krijumčarenja ljudi koje se dešava u Ukrajini, a koje je namjestio Žan-Luk Brunel, želim da kompanija `Džej-Pi Morgan` sprovede istragu o Vašim sredstvima!", napisao je autor poruke.
Autor je postavio pitanje da li Zelenski namjerava da prekine krijumčarenje žena i djece, i zašto ukrajinski mediji ćute o tome.
Zelenski je pomenut u dokumentima i u kontekstu predsjedničkih izbora u Ukrajini 2019. godine, kada su Epstajn i tadašnji slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak dva dana nakon pobjede Zelenskog komentarisali izbore preko jedne od aplikacija za slanje poruka.
Epstajn je tada istakao da djeluje da je dobra prilika da se "interveniše", dok je Lajčak izrazio sumnju u sposobnost Zelenskog da bude predsjednik Ukrajine.
Američki finansijer je u odvojenoj poruci istakao da bi "previranja u Ukrajini mogla da pruže brojne prilike".
Zelenski je u dokumentima pomenut najmanje nekoliko desetina puta.
Epstajn je optužen za pedofiliju i izvršio je samoubistvo u pritvoru.
